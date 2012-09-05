В деле смазки автомобильных шасси крупным достижением явилась созданная в 1923 г. заводом Bassick Manufacturing Comp, система подачи смазки, известная под названием Alemite. Здесь применяется поршневый шприц для тавота с винтовой подачей поршня, посредством которого можно получать давление на смазочное вещество в несколько тысяч фунтов на дм2. Такой шприц имеет длинный гибкий металлический рукав, надетый на конец цилиндра, имеющий выходное отверстие для смазки и оканчивающийся наконечником, приспособленным для соединения посредством быстро действующего штыкового затвора со специальной масленкой, ввинченной в ту деталь автомобиля, которая должна быть смазана. Некоторые типы масленок, применяемых при системе питания Alemite, имеют или газовую, или механическую резьбу на одном конце и шаровой запорный клапан на другом конце. Пружина запорного клапана упирается в поперечный стержень, на который входит наконечник штыкового затвора. При этом для подлежащих смазке легко доступных деталей изготовляются прямые масленки, а для менее доступных—масленки, изогнутые под некоторым углом. Для предупреждения проникновения в подшипники пыли одеваются предохранительные колпачки.

В конструкции первого типа смазка подается путем повертывания помещенной на конце винта ручки, которая двигает поршень в цилиндре шприца по осевому направлению, причем всегда имеется гибкий шланг. В конструкции второго типа, известной под названием «шприца с поворотом», давление на смазку порождается уже самим процессом надевания наконечника шприца.

Другая, несколько сходная с описанной выше, система питания известна под названием системы Zгегк’а. Приборы этой системы уготовляются со специальной промежуточной деталью, наружный конец которой служит для получения глухого соединения с чашкообразной поверхностью наконечника шприца. У данных приборов имеется также шаровой обратный клапан. В шприцах конструкции Zeт'k’a, поршень опускается под влиянием нажима на ручку, прикрепленную к штоку, пропущенному сквозь съемную головку шприца наружу. Такие шприцы также изготовляются двух типов. У одного типа шприцов смазочное вещество подается под требуемым давлением непосредственно поршнем, тогда как в другом типе применено для этого постепенное чередование вакуума и атмосферного давления. При работе данной системы чашкообразная поверхность наконечника помещается против промежуточной части масленки, и нажимная ручка продвигается вплоть до возможного предела, благодаря чему смазка проталкивается в подшипник под давлением 5 000 фунт, на дм2 (350 кг/с.н2). Системы подачи масла под влиянием высокого давления получили в настоящее время широкое распространение.

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