В таком виде Ford F-I50 появится в Америке уже этим летом, а несколько позже (в следующем году) в свет выйдет «заряженный» F-150 SVT Lightning (эту «Молнию» в Детройте тоже показали), получивший шестиступенчатую КП, 500-сильный турбомотор и независимую подвеску всех колес.

Какой он не грубый — матовый алюминий, вставка под дерево на центральной консоли, теплая и мягкая отделка (правда, роскошь материалов — только в высших комплектациях), а внешнее ощущение брутальности, так же, как и у Hummer Н2, достигается в основном за счет простоты геометрических форм. Поистине чем-то сюрреалистичным в салоне F-I50 выглядит вполне европейский напольный селектор коробки передач вместо традиционного подрулевого переключателя.

Пятеро в одном

Главная «изюминка» Р- 150 — его пять версий, сильно отличающихся одна от другой и способных покрыть все потребности американского рынка пикапов. Самая спартанская из них ХГ.