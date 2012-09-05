На одном из лучших тестовых полигонов в Европе, принадлежащем компании «Continental», в тонкостях шинопроизводства разбирался Виталий Новак.

Как и на любом современном предприятии, существует достаточно узкая профессиональная специализация. Но иногда жизнь набирает такие обороты, а всяческие презентации, тесты, события чередуются с такой ужасающей скоростью, что приходится друг друга подстраховывать, пренебрегая условностями и должностями. Вот таким образом я и очутился на «Контидроме» — вместо коллеги, знающего о шинах практически все, в гости к немцам отправился, по сути, дилетант, в резине разбирающийся на уровне рядового автолюбителя.

Предчувствия

В самолете, несущем меня на родину «Continental», в немецкий Ганновер, Hall строение у меня, А честно говоря, было не очень. Занимаясь в журнале, как правило, тестированием непосредственно автомобилей, процесс знакомства с шинами я представлял себе очень слабо, и даже обещания приглашающей стороны показать тестовый полигон грели не особо: почему-то в перспективе рисовались заводы, прессы, запах горячей резины, конвейеры шин, долгие рассказы о лучших в мире шинах и их устройстве от канавок и ламелей до молекулярных составляющих.

Никаких заводов

Первая неожиданность ждала меня сразу по оглашении программы мероприятия в аэропорту Ганновера. Никаких заводов «Continental» нам показывать и не собирался. Там, мол, и так все ясно — завод и завод. Так что прямо со старта всю группу восточноевропейских листов отправляют на «Contidrom» — главный тестовый полигон компании «Continental».

В итоге — новая неожиданность: такого увидеть я никак не ожидая! Масштабы сооружения мягко говоря впечатляют, «Contidrom» оказывается целым трековым «городком» — хотя проплывающий за окном кусок гоночного кольца с высоченным бенкингом и вовсе побуждает отказаться в описании от уменьшительно-ласкательных суффиксов. Впрочем, пока оценить все маетидрома штабы полигона не удается — нас везут прямиком в недавно построенные учебные классы.