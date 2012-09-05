Недавно, будучи в Таллинне, я смотрел на длиннющую цепочку людей, которая ежедневно — с 11 по 14 марта — выстраивалась перед входом в павильон комплекса, где проходила автомобильная выставка Motorex93. Как и прошлогодняя Race Tech, она была организована фирмой Apex Racing.

Глава фирмы — известный эстонский автогонщик Урмас Пылд— начал свой бизнес около двух лет назад. Уже тогда стало ясно, что эстонский моторный спорт (впрочем, как и весь бывший советский) не сможет выстоять в условиях экономического, да и политического развала.

Надо было подумать о своем месте под солнцем, и Пылд его нашел. Пригодился богатый спортивный опыт и налаженные за годы выступлений в кольцевых гонках связи. Нашел он и подходящего компаньона в лице одного из сильнейших мотогонщиков страны Юри Раудсика. Вот таким дружным тандемом и начали двигать дело. Планируете офисный переезд? Обратитесь в компанию Авто-СВ. Профессиональные специалисты помогут справиться с ним без лишних хлопот.

Сейчас фирма Apex Racing продает покрышки Dunlop, колесные диски Stilauto, масла и смазки Shell, а также продукцию известной марки ОМР — гоночные комбинезоны, перчатки, белье и т. д. Похоже, что дело развивается вполне успешно: свидетельством тому — прошедшая выставка.

Правда, нам — жителям Москвы, привыкшим к масштабам выставок на Пресне, в Сокольниках, Манеже, — таллиннская экспозиция показалась бы просто миниатюрной: всего 36 фирм демонстрировали свои возможности на красиво оформленных стендах. Но этого было вполне достаточно для удовлетворения запросов весьма компетентных в проблемах автомобилизации жителей Эстонии. Проведенный в очереди мини-опрос показал, что на выставку специально приезжали из Пярну и Нарвы, Вильянди и Раквере; жаждали приобщиться к новейшей автомобильной моде двое островитян с Сааремаа. В общем, интерес к выставке был огромный.

Центральное место в павильоне было отдано новейшим автомобилям Volvo, среди которых выделялся 960-универсал. В последние два-три года фирма ведет планомерную осаду необъятного рынка, еще недавно занимавшего шестую часть суши. И эта кропотливая (и дорогостоящая) работа приносит свои плоды: по нашим данным, автомобили Volvo составляют более, чем пятую часть эксплуатируемых в Москве иномарок. К тому же часто автомобили этой фирмы можно купить за рубли не только в крупных городах, но уже и в деревне.

Многолетний лидер бывшей сборной команды СССР Тойво Асмер, выступавший на формуле 1600, сменил амплуа. Сейчас он — владелецпроцве- тающей фирмы Asmer Ltd и представляет на рынке Эстонии известные фирмы Goodyear (покрышки) и Champion (свечи зажигания). Не менее успешно распродаются масла и смазки фирмы Teboil.