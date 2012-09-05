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Почта Банк
1 Марта 2018
Теги: кредит

Потребность в определенной денежной сумме может возникнуть совершенно неожиданно. Разные жизненные ситуации требуют финансов, которые могут не оказаться под рукой. Поэтому часто люди ищут разные источники для получения нужных сумм. Некоторые из них обращаются к родственникам или же коллегам, а некоторые предпочитают услуги МФО. В первом случае чаще всего они получают отказ, а микрофинансовые организации предлагают такие проценты, что легко можно обанкротиться. Наиболее оптимальным вариантом в подобных ситуациях является оформление кредита. Каждая банковская организация сегодня предлагает подобные ипотечные пакеты, поэтому следует хорошенько изучить их, чтобы затем не ошибиться. 

Любой кредит в Почта Банке отличается низкими процентными ставками и удобством оформления. Сегодня здесь можно получить требуемую сумму менее чем за тринадцать процентов. Внедрение инновационных технологических решений и создание разнообразных кредитных пакетов позволили банку выйти на совершенно новый уровень работы. Здесь любой желающий сейчас может получить кредит наличными в размере ста тыс. руб. При этом выдается подобный кредит на любые нужды или же цели. Срок погашения такого займа может быть продлен до пяти лет. Годовой процент кредита наличными ниже тринадцати процентов. 

Еще одним преимуществом Почта Банка является требование минимума документации. А для принятия предварительного решения банковскому персоналу требуется не более одной минуты. Будущим заемщикам здесь не придется предъявлять справки, подтверждающие их доходы. Достаточно оформление онлайн-заявки и вы сможете получить требуемую сумму в минимальные сроки. Среди других продуктов внимание привлекает и пакет рефинансирования. Данная услуга предусматривает перевод имеющихся кредитов в один пакет Почта Банка. Это позволит заемщикам получить наиболее выгодные условия. Годовой процент и в данном случае не достигает тринадцати. Оформляется рефинансирование сроком до пяти лет с удобным графиком погашения. Также вы сможете воспользоваться снижением платежей и процентных ставок по имеющимся кредитам. Благодаря такой услуге желающие смогут объединить в один до четырех кредитов. Кроме этого банк имеет и другие кредитные предложение, ознакомление с которыми возможно на его официальном веб-ресурсе.

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тут были комменты. RIP!






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