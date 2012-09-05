Как увеличить ресурс двигателя? Этот вопрос превратился в одну из важнейших задач современной науки. Продлить срок эксплуатации двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно путем подбора более качественных износостойких материалов, повышения точности изготовления деталей и дополнительной обработки трущихся поверхностей. Однако это неизбежно приведет к повышению стоимости ДВС, что не всегда допустимо по маркетинговым соображениям. Альтернативный путь сводится к применению специальных защищающих и восстанавливающих составов (так называемых протекторов). В этом случае расходы на продление срока эксплуатации не закладываются в стоимость нового двигателя, а переносятся на их владельцев в виде эксплуатационных расходов. Достижения современной науки и технологий позволяют создавать протекторы, обладающие высокой эффективностью, простотой применения и малой стоимостью, что делает такой подход весьма привлекательным.

Немного о факторах износа двигателя

Один из главных факторов износа – трение. Все дело в наличии на поверхности деталей микронеровностей, которые, цепляясь друг за друга, создают силу, препятствующую их взаимному перемещению. Для снижения трения предусмотрена подсистема смазки. Она позволяет избежать непосредственного контакта микронеровностей за счет создания между ними стабильного масляного слоя с толщиной, превышающей величину шероховатостей деталей.

Качество моторного масла и текущая степень его окисления сказываются на эффективности образования масляной пленки и на потерях, связанных с трением. В экстремальных режимах (запуск, низкие обороты под нагрузкой, предельно высокие обороты) бывает граничное и даже сухое трение (без смазки вообще). На двигатель особо негативное влияние оказывают именно эти режимы трения, но даже при номинальном режиме невозможно избежать естественного износа, связанного с недостаточной чистотой топлива и воздуха, поступающих в двигатель.

Даже качественные смазочные материалы не могут исправить положение, поскольку попадание пыли из внешней среды полностью не исключить. Кроме того, любые нарушения, приводящие к недогоранию топлива в камере сгорания, смывают масляную пленку со стенки цилиндров, изнашивают ДВС – снижают его ресурс. Как указывалось выше, весьма серьезный износ трущихся поверхностей ДВС возникает в экстремальных условиях, когда наблюдается явный дефицит смазки. В этих случаях спасением может стать модификация трущихся поверхностей, которая обеспечивает многократное снижение сухого трения за счет образования на них тончайших слоев оптимального рельефа из вещества, обладающего необходимой энергетикой сил межмолекулярного взаимодействия. И протектор является этим спасением.

О протекторах ДВС

В результате действия протекторов происходит очищение двигателя от накопившихся загрязнений, вызванных попаданием пыли из внешней среды (через воздух и с топливом), недогоревшими остатками топлива, следами коррозии материалов внутренностей ДВС и так далее. Кроме того, происходит выравнивание трущихся поверхностей за счет применения шлифующих компонентов и «залечивание» выработок, царапин и иных нарушений геометрии трущихся деталей, неизбежно образующихся в процессе эксплуатации ДВС и препятствующих созданию качественного масляного слоя, необходимого для реализации гидродинамического режима трения.

Происходит буквально восстановление двигателя до состояния, задуманного его конструкторами. ДВС получает защиту от новых повреждений, снижается трение. Становятся заметными улучшение запуска двигателя, динамических характеристик автомобиля, снижение расхода топлива и моторного масла, а также шумов двигателя.

Протектор TITAN28

TITAN28 – разработка российских ученых, протектор, успешно прошедший все испытания и теперь выпускающийся серийно. В его состав входят моющие компоненты на основе поверхностно-активных веществ и шлифующие компоненты на базе наноалмазов, полученных детонационным методом, а также нанокерамические материалы. Важнейшим компонентом оказывается «состав №28» – супермолекулярный кластер, способный обнаруживать на химическом уровне металлические поверхности, обладающие недостатком смазки, задерживаться в них, переносить и включать в работу остальные компоненты протектора.

TITAN28 достаточно просто залить в разогретый ДВС (в отверстие для доливки масла), после чего дать двигателю поработать еще в течение 15 минут – это распределит состав по всему объему двигателя. Номинальная эффективность протектора достигается через 500 км пробега и сохраняется на протяжении примерно 30 000 км (в том числе при смене моторного масла).

TITAN28 предназначается для автомобилей с пробегом более 60 000 км. Стендовые испытания объективно показали, что его применение восстанавливает изношенные детали, снижает трение и биения трущихся элементов, улучшает качество сгорания топлива, повышает динамические характеристики, снижает расход топлива (до 15%) и масла, повышает эстетику работы двигателя, в том числе его повышает чистоту выхлопа и снижает шум. И главное – TITAN28 до 2-3 раз продлевает ресурс ДВС.

Испытания проектора TITAN28 подтвердили его эффективность и безопасность для применения в бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных ДВС. Применение протектора TITAN28 не рекомендовано только для двухтактных двигателей со смешанной системой смазки.

Можно смело сказать, что TITAN28 стал одной из самых успешных научных разработок российских ученых в 2018 году, а восторженные отзывы автовладельцев продолжают подтверждать и закреплять его успех. Все это делает протектор TITAN18 крайне выгодным приобретением – особенно на фоне альтернатив в виде присадок в моторное масло, просто не способных конкурировать с протектором на равных. Смелая и очень эффективная новинка.

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