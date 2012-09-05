Японская спецтехника пользуется успехом у многих российских предпринимателей и компаний: ее ценят за выносливость, функциональность и высокую безопасность. Очень часто транспорт покупают не в новом, а подержанном состоянии. Даже с большим пробегом малогабаритная грузовая, строительная, дорожная техника прослужит несколько лет без необходимости ремонта. Цена при этом снижена, что позволяет сэкономить на старте бизнеса или смене автопарка. Небольшие грузовики и автовышки купить б/у из Японии можно не только у частных лиц. Такая техника часто поставляется в Россию через аукционы, где ее приобретают с доставкой в нужный регион или самовывозом.





Особенности покупки японской автовышки

Эта спецтехника применяется в строительстве, промышленном альпинизме, фасадных работах, установке рекламных конструкций и других отраслях, где требуется подъем груза и персонала на большую высоту.

Покупка вышки на базе автомобиля через аукцион или посредника выгодна по ряду причин:

Большой каталог моделей, который регулярно обновляется. Подобрать спецтехнику можно по цене, мощности, грузоподъемности, типу привода, модели платформы и другим параметрам.

Оперативная доставка. На склад товар поступает в течение 4–5 недель, отправка в регионы занимает в среднем 7–14 дней в зависимости от удаленности.

Несколько вариантов оплаты, возможность оформления рассрочки, кредита. Это особенно удобно, если предприниматель только рассчитывает получить прибыль от эксплуатации вышки.

Отсутствие рисков столкнуться с мошенниками, как в случае покупки с рук.

Наибольшим успехом пользуются автовышки на базе Isuzu, Toyota, Nissan и других марок. Модели этих производителей часто появляются в продаже на крупных аукционах. Это могут быть как экземпляры с минимальным пробегом, так и техника 2000–2010 года, которая тем не менее находится в хорошем состоянии, поскольку перед поступлением на торги была обслужена по всем правилам.





Марки и типы японских мини-грузовиков

Не менее популярна спецтехника из Японии для перевозки грузов. Очень часто предприниматели, планирующие доставлять сравнительно небольшие товары, отдают предпочтение автомобилям с более скромными габаритами, чем у классического транспорта. Маленькие грузовики из Японии, представленные на аукционах, различаются по следующим параметрам:

Грузоподъемность. У наиболее компактных моделей она составляет 1–1,5 тонны, у более крупных авто – до 3–4. Тип двигателя. Наиболее часто японские грузовики комплектуются дизельными силовыми агрегатами, но можно встретить и газовые модели. Тип кузова. Это может быть классический фургон, мини-рефрижератор, прицеп с тентом, полузакрытая конструкция.

На современных аукционах особенно часто можно встретить маленькие грузовики Toyota, Mazda, Hino, Isuzu и ряд других.

Перед покупкой рекомендуется изучить характеристики, узнать, в каком состоянии находится заинтересовавший экземпляр. Если не хочется тратить на это время, можно купить через посредника, например, с этого сайта.

Стоит заметить, что даже при активной эксплуатации грузовые машины японских брендов, не имеющие пробега по РФ, находятся в отличном состоянии. Как правило, их использовали крайне аккуратно, а все расходные материалы и смазки менялись своевременно.



