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Почему выбирают бензиновый двигатель
26 Июля 2018

Многие потребители останавливают выбор именно на бензиновых моторах. Это не просто дело вкуса, по сравнению с дизельными аналогами купить бензиновый двигатель — значит получить ряд преимуществ:

  1. мягкую и тихую работу, комфортную эксплуатацию;
  2. Юбольшой динамический диапазон;
  3. быстрый набор оборотов;
  4. более дешевые в закупке запасные части, ремонт и обслуживание бензинового мотора экономичнее, чем в случае с дизелем.

4х тактный бензиновый двигатель - схема

При покупке четырехтактного мотора вы получите большой ресурс, экономичность, чистый выхлоп и бесшумность, отсутствие необходимости вносить масло в топливо. Каталог motor-ru.ru предлагает большой ассортимент и двухтактных моделей, их плюсы сводятся к легкой массе, относительной дешевизне, ремонтной простоте, усиленной мощности в пересчете на литраж рабочего объема. Чтобы заказать совершенную модель двигателя, рекомендуем обратиться в интернет магазин за консультацией — специалисты предложат несколько моторов под ваши конкретные запросы. Есть важный момент: за профессиональными двигателями нужен тщательный уход, поскольку они дорогие и работают в сложных эксплуатационных условиях. Смена масла и масляного фильтра, свечей зажигания и обслуживание воздушного фильтра проводятся строго по графику.


Правильный выбор мотора: цель использования и производитель

Каким должен быть идеальный современный мотор? Эксперты сходятся во мнении, что лучше выбирать среди проверенных стран-изготовителей: Япония, Италия, США. Посмотрите предложения японских брендов Robin-Subaru, Briggs & Stratton и Honda, американцы Kohler Co, итальянцы Lombardini. Хорошо себя зарекомендовали также китайцы —Kipor, Green Field и Lifan — им нет равных в соотношении цены и качества. Ищете эконом вариант? Оцените ассортимент ZONGSHEN, который считается экономичным аналогом Хонды. В этом случае дешевый — не значит некачественный: продукция протестирована и сертифицирована China Quality Certification Center, специалистами МАДИ (Московского автомобильно-дорожного государственного техуниверситета), другими международными сертифицирующими организациями.

robin subaru

Что касается совместимости моторов, то ассортимент Мотор.ру позволяет подобрать устройства для электрогенераторов, насосных установок, снегоуборщиков, мотокультиваторов, газонокосилок, мотобуров, мини-погрузчиков, мини-комбайнов, а также электростанций, строительной и промышленной техники. В магазине представлены новинки итальянской и японской моторной промышленности по умеренным ценам, поэтому выбор будет интересным.


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тут были комменты. RIP!






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