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Почему важно своевременно делать ремонт заднего моста Mercedes Sprinter?
24 Октября 2020
Теги: ПДД

Коммерческие микроавтобусы Mercedes Sprinter – одни из самых надежных. Но уязвимости есть и у них. Одно из проблемных мест у автомобилей с пробегом – задний мост. Чтобы машина прослужила долго, важно сделать ремонт заднего моста Мерседес Спринтер вовремя и в специализированном автосервисе.

Как определить, что заднему мосту нужен ремонт?

Есть несколько характерных неисправностей этого механизма, которые легко обнаружить, если вы ездите на коммерческом микроавтобусе каждый день. Вот они:

  • нарушается регулировка зазора планетарной пары;
  • зубья шестерен изнашиваются или выкрашиваются;
  • подшипники, сепараторы и обоймы разрушаются;
  • сальники деформируются или устаревают со временем;
  • посадочные гнезда подшипников изнашиваются.

Если имеет место хотя бы одна из перечисленных неисправностей, то нужно как можно быстрее попасть в СТО, чтобы восстановить или заменить задний мост.

Какие варианты могут предложить в автосервисе?

Специалисты СТО, которая работает с различными коммерческими микроавтобусами, предлагают несколько вариантов ремонта заднего моста Мерседес Спринтер:

  • Замена неисправного моста на аналогичный, но б/у. Хорошее решение, если бюджет и время ограничены. Стоимость узла на «разборке» невысокая, плюс в условиях автосервиса поменять задний мост можно за несколько часов. И машина снова в работе, никаких простоев и убытков.
  • Разборка заднего моста и замена вышедших из слоя деталей на новые или б/у. Это тоже относительно несложная работа, но времени иногда требует больше (особенно, если хочется поставить новые оригинальные запчасти, их заказывают отдельно). Зато не придется тратиться на новый механизм.
  • Быстрая замена сальника моста Спринтер на новый от производителя. По стоимости ремонт может оказаться дороже (если запчасти новые и оригинальные), но результат стоит того: вы получаете восстановленный механизм, который с замененными комплектующими проработает долго.

Чего нельзя делать в случае с явными проблемами в работе заднего моста Спринтера – так это оттягивать визит в автосервис. Если регулярно проходить ТО и комплексную диагностику в специализированном автосервисе, то даже подержанный микроавтобус с приличным пробегом прослужит дольше и будет приносить постоянный доход, а не серьезные убытки.

Важный плюс ремонт заднего моста Спринтера в специализированном автосервисе – бесплатная диагностика, дельные рекомендации мастера с реальным опытом, гарантии на все виды работ, прозрачные цены и результат за считанные часы. Эти критерии принципиально важны для любого ИП или владельца коммерческого микроавтобуса.

константин

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