Коммерческие микроавтобусы Mercedes Sprinter – одни из самых надежных. Но уязвимости есть и у них. Одно из проблемных мест у автомобилей с пробегом – задний мост. Чтобы машина прослужила долго, важно сделать ремонт заднего моста Мерседес Спринтер вовремя и в специализированном автосервисе.
Как определить, что заднему мосту нужен ремонт?
Есть несколько характерных неисправностей этого механизма, которые легко обнаружить, если вы ездите на коммерческом микроавтобусе каждый день. Вот они:
- нарушается регулировка зазора планетарной пары;
- зубья шестерен изнашиваются или выкрашиваются;
- подшипники, сепараторы и обоймы разрушаются;
- сальники деформируются или устаревают со временем;
- посадочные гнезда подшипников изнашиваются.
Если имеет место хотя бы одна из перечисленных неисправностей, то нужно как можно быстрее попасть в СТО, чтобы восстановить или заменить задний мост.
Какие варианты могут предложить в автосервисе?
Специалисты СТО, которая работает с различными коммерческими микроавтобусами, предлагают несколько вариантов ремонта заднего моста Мерседес Спринтер:
- Замена неисправного моста на аналогичный, но б/у. Хорошее решение, если бюджет и время ограничены. Стоимость узла на «разборке» невысокая, плюс в условиях автосервиса поменять задний мост можно за несколько часов. И машина снова в работе, никаких простоев и убытков.
- Разборка заднего моста и замена вышедших из слоя деталей на новые или б/у. Это тоже относительно несложная работа, но времени иногда требует больше (особенно, если хочется поставить новые оригинальные запчасти, их заказывают отдельно). Зато не придется тратиться на новый механизм.
- Быстрая замена сальника моста Спринтер на новый от производителя. По стоимости ремонт может оказаться дороже (если запчасти новые и оригинальные), но результат стоит того: вы получаете восстановленный механизм, который с замененными комплектующими проработает долго.
Чего нельзя делать в случае с явными проблемами в работе заднего моста Спринтера – так это оттягивать визит в автосервис. Если регулярно проходить ТО и комплексную диагностику в специализированном автосервисе, то даже подержанный микроавтобус с приличным пробегом прослужит дольше и будет приносить постоянный доход, а не серьезные убытки.
Важный плюс ремонт заднего моста Спринтера в специализированном автосервисе – бесплатная диагностика, дельные рекомендации мастера с реальным опытом, гарантии на все виды работ, прозрачные цены и результат за считанные часы. Эти критерии принципиально важны для любого ИП или владельца коммерческого микроавтобуса.