Коммерческие микроавтобусы Mercedes Sprinter – одни из самых надежных. Но уязвимости есть и у них. Одно из проблемных мест у автомобилей с пробегом – задний мост. Чтобы машина прослужила долго, важно сделать ремонт заднего моста Мерседес Спринтер вовремя и в специализированном автосервисе.

Как определить, что заднему мосту нужен ремонт?

Есть несколько характерных неисправностей этого механизма, которые легко обнаружить, если вы ездите на коммерческом микроавтобусе каждый день. Вот они:

нарушается регулировка зазора планетарной пары;

зубья шестерен изнашиваются или выкрашиваются;

подшипники, сепараторы и обоймы разрушаются;

сальники деформируются или устаревают со временем;

посадочные гнезда подшипников изнашиваются.

Если имеет место хотя бы одна из перечисленных неисправностей, то нужно как можно быстрее попасть в СТО, чтобы восстановить или заменить задний мост.

Какие варианты могут предложить в автосервисе?

Специалисты СТО, которая работает с различными коммерческими микроавтобусами, предлагают несколько вариантов ремонта заднего моста Мерседес Спринтер:

Замена неисправного моста на аналогичный, но б/у. Хорошее решение, если бюджет и время ограничены. Стоимость узла на «разборке» невысокая, плюс в условиях автосервиса поменять задний мост можно за несколько часов. И машина снова в работе, никаких простоев и убытков.

Разборка заднего моста и замена вышедших из слоя деталей на новые или б/у. Это тоже относительно несложная работа, но времени иногда требует больше (особенно, если хочется поставить новые оригинальные запчасти, их заказывают отдельно). Зато не придется тратиться на новый механизм.

Быстрая замена сальника моста Спринтер на новый от производителя. По стоимости ремонт может оказаться дороже (если запчасти новые и оригинальные), но результат стоит того: вы получаете восстановленный механизм, который с замененными комплектующими проработает долго.

Чего нельзя делать в случае с явными проблемами в работе заднего моста Спринтера – так это оттягивать визит в автосервис. Если регулярно проходить ТО и комплексную диагностику в специализированном автосервисе, то даже подержанный микроавтобус с приличным пробегом прослужит дольше и будет приносить постоянный доход, а не серьезные убытки.

Важный плюс ремонт заднего моста Спринтера в специализированном автосервисе – бесплатная диагностика, дельные рекомендации мастера с реальным опытом, гарантии на все виды работ, прозрачные цены и результат за считанные часы. Эти критерии принципиально важны для любого ИП или владельца коммерческого микроавтобуса.