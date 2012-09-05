Личный транспорт часто используется людьми в 21-м веке для поездок за покупками, на работу или на отдых. Во многих семьях есть велосипеды. А для путешествий на большие расстояния люди приобретают автомобили. Их работу обеспечивает бензин в Ташкенте.

На каком горючем ездят машины

Чаще всего в автомобилях обычно используется дизельное топливо. Также во многих молелях транспорта нужен обыкновенный бензин. На автомобильных заправках постсоветских государств доступны следующие марки этой жидкости:

А-76 (АИ-80);

АИ-95;

АИ-92;

АИ-98.

Благодаря порталу "Глотр.уз" можно узнать стоимость топлива для "железного коня". Но не стоит выбирать самую дорогую или наиболее дешёвую марку. Важно, чтобы бензин был совместим с установленным в транспортном средстве двигателем. Эта информация есть в руководстве по эксплуатации агрегата.

Также бензин используется в следующих устройствах с моторами внутреннего сгорания:

тракторах;

генераторах электроэнергии;

бензопилах;

газонокосилках.

Если в домохозяйстве или организации и пользуется много таких приспособлений, нужно приобретать топливо по выгодной стоимости. Торговая площадка "Глотр.уз" позволяет узнать ценовую политику разных поставщиков бензина и выбрать оптимальное решение.





Нужна ли ребёнку личная машина

Многие мальчики и девочки мечтают обзавестись собственным автомобилем, когда вырастут. Но доверить дошкольнику или первокласснику управление настоящим транспортом с бензиновым приводом нельзя, не потому что он может создать аварийную ситуацию на дороге. Но малышу можно купить электромобиль в Ташкенте с сайта "Глотр.уз". Здесь представлены уменьшенные копии настоящего транспорта для взрослых мужчин и женщин.

Он сможет кататься на новом устройстве по просторной квартире или по собственному двору, если живёт в частном коттедже. Такие машины можно заряжать от электросети, как мобильные телефоны или дрель-шуруповёрты.

Благодаря такой игрушке ребёнок подготовится к управлению настоящим автомобилем, когда вырастет. Он научится следующим действиям:

использованию руля для поворотов и езды по прямой линии;

маневрированию с помощью педалей.

Также во время игр с использованием электромобиля можно объяснить маленькому водителю правила дорожного движения. Он будет знать, что на красный свет нужно остановиться, а зелёный сигнал светофора позволяет продолжать ехать.

А ещё электромобили широко применяются в качестве аттракционов в парках и торгово-развлекательных центрах. Поэтому их покупают оптом предприниматели.



