Многие любят автомобильную марку Шкода. И дело тут не только в красоте моделей данного производителя, но и в надежности машины, особенно более старых моделей. В то время машины делали на десятилетия и качество их высоко. На шкоде планировалось ездить самим и передавать потом своим детям. По улицам Уфы ездит много таких автомобилей.

Если вы решили купить шкоду, то обычно перед вами стоит вопрос какой автомобиль покупать: б/у или новый? Конечно, многим бы хотелось иметь новенькую шкоду только что сошедшую с конвейера завода, но потратив эту же сумму денег можно купить автомобиль с пробегом, но более высокого класса и комфортности. Что же выбрать?

Почему стоит покупать Шкоду б/у

Как уже и говорилось ранее, первым главным преимуществом покупки авто с пробегом является его цена. К примеру, Шкода Октавия с пробегом Уфа, будет стоить намного дешевле, чем такая же машина из салона. Если говорить по-честному, то машина, выехавшая из дверей автосалона со своим новым владельцем, автоматически теряет в цене на 20-30-%. То есть за те деньги, что вы бы отдали за новое авто, можно купить намного лучшую машину, но с пробегом.

Единственное, что нужно обращать внимание на техническое состояние машины, если вы не особенно разбираетесь в технике, то обратитесь за помощью к человеку, понимающему в ней или загоните машину на официальный сервис Шкода, где, за относительно небольшие деньги, вам проверят машину и предоставят всю необходимую информацию о ее техническом состоянии. Если у машины есть большие проблемы, то не стоит ее покупать. На ремонт могут потребоваться много денег и выгоды от такой покупки не будет.

Какие еще преимущества вы получаете при покупке авто с пробегом?

Если вы решили купить Шкода с пробегом, то автоматически получаете некоторые выгоды от такого приобретения:

1. Вам не нужно будет покупать дополнительного оборудование, все будет куплено первым владельцем автомобиля, а если чего-то нет, то это хороший повод поторговаться и еще больше снизить цену.

2. Машина с пробегом не нуждается в обкатке. Ее можно эксплуатировать так как вы привыкли. Новенькую шкоду придется в первые 3000 км использовать в щадящем режиме.

3. Большое многообразие моделей, подержанных авто позволит вам выбрать то, что вам необходимо. Вы можете найти любую модель авто с пробегом в наличии, в то время как у новых автомобилей нет такого большого выбора моделей. Некоторые модели уже сняты с производства и, как бы вам не хотелось, новых не выпускают.

4. В большинстве автокомисов существует система Трейд-ин, и вы сможете оставить свое старое авто получив то, что вы хотите с небольшой доплатой.

Выводы: грамотный подход к покупке автомобиля с пробегом, позволит вам приобрести хороший автомобиль, по выгодной цене и без всяких проблем.