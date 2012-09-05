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Почему сайты казино работают через зеркала
2 Августа 2017
Теги: Игры

Наверняка неосведомленные пользователи задаются вопросу - почему сайты казино работают через зеркала? Такому вопросу имеется достаточно простое и логичное объяснение. Дело в том, что зеркала онлайн-казино существуют достаточно давно. А они в свою очередь привлекли огромное количество поклонников азарта, не представляющих жизни без слот-аппаратов. Наиболее востребованными среди таких онлайн-площадок стал клуб Вулкан зеркало, который в значительной степени обошел своих конкурентов. Это обусловлено великолепной подборкой игрального софта, которая представлена в данном сетевом заведении. 

Также как и другие веб-ресурсы развлекательного характера Вулкан регулярно меняет свои доменные адреса с целью обеспечения максимальной безопасности своим преданным пользователям. Также новые адреса обеспечивают геймерам беспроблемный доступ к контенту виртуального клуба. Вызваны подобные меры с участившимися хакерскими атаками на официальный веб-портал сетевого заведения. Одним из элементов защиты от подобных атак является создание нового домена. Пока конкретный хакер старается взломать один веб-ресурс, Вулкан создает другой домен. Со временем вновь созданный сайт становится основным. Поэтому хакеры вынуждены отказаться от попыток взлома первого веб-ресурса и переключаются на другое зеркало. 

Кроме этого причиной создания подобных зеркал является и частое использование различными госорганами специальных санкций, в рамках которых происходит блокирование официальных веб-ресурсов игорных слот-клубов. А зеркало позволяет обходить подобную блокировку, сохраняя геймерам доступ не только к игорному контенту виртуального заведения, но и к их учетным записям или же денежным депозитам. Подобное зеркало постоянно обновляется, пополняясь актуальными и наиболее востребованными новинками гемблинг-индустрии. Если геймер воспользуется актуальной версией подобного веб-ресурса, он всегда сумеет обойти любые санкции или же неполадки основного портала Вулкана. 

Сейчас подобные зеркала пользуются особым спросом азартной публики. Однако, чтобы воспользоваться новыми доменными адресами Club Vulkan, необходимо выполнение учетной записи в системе данного сетевого клуба. Это позволит вам обзавестись собственным аккаунтом, открывающим доступ к платным версиям слот-аппаратов. Кроме этого потребуется еще и открытие денежного депозита, с последующим его пополнением определенной суммой, чтобы геймер мог делать ставки на реальные деньги на выбранном им эмуляторе. 

Взято с http://igrydengi.org


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