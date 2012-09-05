Услуга автопроката сегодня пользуется растущим спросом. А компании,
предоставляющие данную услугу, предлагают приемлемые цены, скидки
постоянным арендаторам и бесплатное техобслуживание на протяжение всего
арендного периода. Заказывающие автопрокат более рационально
распределяют свое время, будь это офисный служащий, женщина в декрете
или же студент. Компания Элит-Кар предлагает недорогую аренду
автомобилей эконом-класса. Такая аренда машины в Москве обойдется не
более полтора тысячи рублей в сутки. Это самый дешевый тариф, которые
действуют сегодня в столице.
При выборе компании, предлагающей прокат авто, клиент прежде всего
обращает внимание на автопарк и проверяет тарифы. Большинство
арендаторов автотранспортных средств заинтересовано в дешевом
обслуживании. А компания Элит-Кар предлагает заинтересованным клиентам
именно авто эконом-класса в превосходном состоянии. Арендовать их можно
без водителя максимально выгодно, но комфортно. Модели авто
эконом-класса отличаются комфортабельностью и удобствами для
каждодневного пользования. Выпускают такие модели практически каждая
торговая марка или автопроизводитель, привлекая покупателей низкими
ценами и качественной комплектацией. Рассчитаны такие автотранспортные
средства на представителей среднего класса.
Элит-Кар предлагает ухоженные, чистые, исправные авто недорого. Выбрать
их можно по марке и производителю, типу кузова - комби, микроавтобус,
минивэн, купе, хетчбэк, седан, универал и цене. Женщинам компания
предлагает автомобили класса А, имеющие приставку мини. Отличаются они
малогабаритными размерами, что особенно нравится представительницам
прекрасного пола. В небольшие салоны таких авто умещается четыре
взрослых пассажиров. При желании на задних сидениях можно разместить до
двух детских кресел, термос и сумку. Авто данного класса чаще всего
заказывают работающие женщины, мамочки или студенты.
Мужчинам компания предлагает малогабаритные авто Класса В, имеющие
небольшой вес и компактные габариты. Однако каждая такая машина
достаточно вместительная, маневренная и устойчивая. Расходуют они
минимальное количество бензина, а багажниках можно уместить любую кладь.
В автопарке компании представлены модели Фольксваген, Шкода, Рено
Логан, Хендай Соларис, Киа Рио, Шкода Рапид и др. Суточная аренда таких
каров начинается с 1250 руб. Некоторые ошибочно полагают, что дешево
прокатные компании предлагают только неухоженные старые авто. Элит-Кар
ломает такие стереотипы, предоставляя клиентам только исправные, чистые
машины вместе с бесплатным техобслуживанием за весь арендный период.