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Почему прокат автомобилей пользуется спросом?
3 Июля 2021
Теги: авто

Услуга автопроката сегодня пользуется растущим спросом. А компании, предоставляющие данную услугу, предлагают приемлемые цены, скидки постоянным арендаторам и бесплатное техобслуживание на протяжение всего арендного периода. Заказывающие автопрокат более рационально распределяют свое время, будь это офисный служащий, женщина в декрете или же студент. Компания Элит-Кар предлагает недорогую аренду автомобилей эконом-класса. Такая аренда машины в Москве обойдется не более полтора тысячи рублей в сутки. Это самый дешевый тариф, которые действуют сегодня в столице.

При выборе компании, предлагающей прокат авто, клиент прежде всего обращает внимание на автопарк и проверяет тарифы. Большинство арендаторов автотранспортных средств заинтересовано в дешевом обслуживании. А компания Элит-Кар предлагает заинтересованным клиентам именно авто эконом-класса в превосходном состоянии. Арендовать их можно без водителя максимально выгодно, но комфортно. Модели авто эконом-класса отличаются комфортабельностью и удобствами для каждодневного пользования. Выпускают такие модели практически каждая торговая марка или автопроизводитель, привлекая покупателей низкими ценами и качественной комплектацией. Рассчитаны такие автотранспортные средства на представителей среднего класса.

Элит-Кар предлагает ухоженные, чистые, исправные авто недорого. Выбрать их можно по марке и производителю, типу кузова - комби, микроавтобус, минивэн, купе, хетчбэк, седан, универал и цене. Женщинам компания предлагает автомобили класса А, имеющие приставку мини. Отличаются они малогабаритными размерами, что особенно нравится представительницам прекрасного пола. В небольшие салоны таких авто умещается четыре взрослых пассажиров. При желании на задних сидениях можно разместить до двух детских кресел, термос и сумку. Авто данного класса чаще всего заказывают работающие женщины, мамочки или студенты.

Мужчинам компания предлагает малогабаритные авто Класса В, имеющие небольшой вес и компактные габариты. Однако каждая такая машина достаточно вместительная, маневренная и устойчивая. Расходуют они минимальное количество бензина, а багажниках можно уместить любую кладь. В автопарке компании представлены модели Фольксваген, Шкода, Рено Логан, Хендай Соларис, Киа Рио, Шкода Рапид и др. Суточная аренда таких каров начинается с 1250 руб. Некоторые ошибочно полагают, что дешево прокатные компании предлагают только неухоженные старые авто. Элит-Кар ломает такие стереотипы, предоставляя клиентам только исправные, чистые машины вместе с бесплатным техобслуживанием за весь арендный период.

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