Казалось бы, гораздо проще заказывать пусть и неоригинальные, но более доступные запчасти и комплектующие из Китая. Но клиенты любого автосервиса или частного мастера сегодня требовательные и предпочитают именно оригинальные запчасти, даже если за них придется доплатить. Причина – конечно, качество.

Стереотип о том, что оригинальные запчасти – всегда дорого, уже не работает. Теперь можно купить запчасти из Европы оптом – и не придется переплачивать до 30-50%. При этом качество на высоте, к каждой запчасти прилагаются все необходимые документы, фирменная маркировка и уникальный номер.





В чем еще плюсы оригинальных запчастей из Европы?

Изготовлены на заводе-производителе определенной марки авто. То есть, можно подобрать любую запчасть даже для редкой или уже снятой с производства модели. И эта деталь будет на 100% совместима с другими узлами и механизмами автомобиля, чего нельзя сказать о китайских запчастях, требующих «подгонки». Работают долго и стабильно, позволяя забыть о необходимости частого и недешевого ремонта на СТО. Оригинальные запчасти продлевают срок службы комплектующих автомобиля и позволяют спокойно использовать машину хоть каждый день, не переживая о том, что прямо на дороге что-то может пойти не так. Всегда есть в наличии или под заказ. Если покупать запчасти из Европы только в проверенной компании с многолетним опытом, то не придется ждать нужную деталь неделями или месяцами. Серьезная компания налаживает связи с поставщиками и производителями и располагает собственными складами. Легко подобрать нужную запчасть по фирменным каталогам. Специализированные компании предлагают не просто один общий каталог оригинальных запчастей, а несколько каталогов по производителям. Например, каталог японских, американских, европейских брендов. Сервис под ключ. Допустим, клиент заказывает литые диски оптом – а ему предлагают не только сам товар, но и его оперативную доставку по Беларуси, а также скидки на следующие заказы, помощь в выборе запчастей и время на их проверку. Это очень удобно – клиент экономит время и деньги.

Легко ли сейчас найти серьезную компанию-поставщика оригинальных запчастей и комплектующих из Европы для длительного сотрудничества? Такие компании есть, главное – изучить рынок и выбрать оптимального поставщика с учетом его специализации, актуального прайса и реальных отзывов клиентов.



