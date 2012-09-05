Когда машина попадает в аварию, образуется огромное количество проблем. Перед владельцем авто стоит задача, которую требуется решать. Или обращаться в компанию, которая занимается выкупом битых автомобилей, или ремонтировать транспортное средство и продавать его самостоятельно. Если срочно нужны деньги, то такая задача практически всегда решается в пользу компаний, оказывающих услуги скупки. Потому что при самостоятельной продаже процесс чаще затягивается на долгое время. Кроме того, та цена, по которой в итоге получается продать, заставляет потом сожалеть о неверно принятом решении.

Преимущества выкупа

Не нужно тратиться на ремонт поврежденного автомобиля;

Сделка занимается очень мало времени;

Деньги выплачиваются сразу удобным для продавца способом;

Оформляются все документы, согласно закону о переходе права собственности на ТС.

Другое дело – как выбрать компанию, которая проведет процесс покупки так, как это перечислено в списке преимуществ выше. Сегодня можно столкнуться с теми, кто, желая получить необоснованную выгоду, старается максимально полно обмануть продавца. В данном случае следует провести тщательное ознакомление с теми компаниями, которые оказывают соответствующие услуги. В итоге это должна быть организация:

С многолетним опытом ведения деятельности в сфере выкупа ТС;

Способная обеспечить участие профессионального оценщика;

Которая будет основывать стоимость авто на рыночных ценах;

Заключающая сделки в соответствии с нормами действующего закона.





А если отремонтировать?

Решение о ремонте должно приниматься на основе того, рентабелен ли он будет. Потому что стоимость автозапчастей достаточно высока. Некоторые решаются на покупку китайских вариантов. Но, как показывает практика, срок их службы оказывается небольшим. Кроме того, придется платить немалые деньги мастерам. Многие скажут, что, если виноват в аварии другой водитель, то страховка всё покроет. Однако нередко страховщики выплачивают сумму, которая в итоге недостаточна для полного и максимально качественного восстановления битой машины. А если авто попало в ДТП по вине своего владельца, то точно придется платить много денег.

При обращении в скупку неисправных автомобилей мгновенно исключается необходимость ремонта. Компания, которая купит машину, берет все проблемы, связанные с поврежденным авто, на себя. Продавцу остается получить только деньги и забыть про поврежденный автомобиль, который точно бы заставил решать массу трудных задач.



