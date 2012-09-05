Способов получения или зарабатывания денег сегодня более чем достаточно, но когда деньги требуются срочно, остается лишь один безотказный и наиболее быстрый путь - обращение в МФО. Уже давно ушли в прошлое времена, когда мы бегали за нужной суммой по друзьям, родственникам или коллегам, чтобы умолять их одолжить деньги до зарплаты. Чаще всего в таких случаях мы получали отказ вперемешку с насмешками и упреками, что не умеем экономить. Обращение в банковские филиалы тоже не выход. Там от вас потребуют такое количество документации и всевозможных справок, что вы откажетесь от этой идеи сразу после первого визита в банк.



Если вам потребовались деньги в срочном порядке, лучшим решением будет обращение в микрофинансовую организацию. Получить требуемую сумму в таком случае вы сможете без всяких визитов в офисы, сбора документации или же формальностей. Все услуги данные финансовые организации предлагают дистанционно, через свои порталы. Так что получить онлайн займ на карту сбербанка не составит никакого труда. Делается это очень легко, путем заполнения соответствующей анкеты и отправления онлайн-запроса. Выбранное вами МФО быстро рассмотрит ваш запрос и одобрит его, после чего деньги автоматически поступят на вашу пластиковую карточку.



Причиной популярности услуг МФО очень много. Прежде всего они не требуют предоставления кредитной истории. Даже должники с попорченной историей платежей могут рассчитывать на кредитование со стороны микрофинансовых организаций. Кроме этого вам не придется днями или неделями ждать одобрения вашего запроса, как это происходит в банковских филиалах. МФО сегодня предлагают не только краткосрочные, но и долгосрочные займы, без вкладывания залогового имущества. Однако прежде чем воспользоваться такой возможностью необходимо определиться с выбором подходящей финансовой организации.



Такой выбор - дело нелегкое, требующее максимального внимания. От МФО во многом зависит выгода, которую вы получите в результате сотрудничества с ней. Прежде всего необходимо осведомиться о процентных ставках каждой организации, предлагающей кредитные услуги, чтобы они были самыми низкими. Это позволит вам выплатить кредитную сумму без особых нагрузок и сложностей. Кроме этого у МФО не должно быть скрытых условий, дополнительных плат за какие-то услуги или же сложных договорных формулировок. Следовательно, каждый такой договор нужно читать под микроскопом. Кроме этого финансовая организация должна предоставить клиенту возможность досрочного погашения задолженности и взимания процентов исключительно во время использования заемных средств. Серьезные организации предлагают как краткосрочные, также долгосрочные займы. Некоторые МФО используют эффективный маркетинговый ход - предлагают новым клиентам, например, на 15-дневной срок заем под ноль процентов.

