Автоломбард Autocash считается лучшим и проверенный автоломбардом в Алмате. Если вам срочно необходимо решить финансовые проблемы и получить деньги как можно быстрее, то лучшее решение залог своего автомобиля для получения необходимой денежной суммы. Мы осуществили несколько тысяч сделок, клиенты которых просто в восторге от нашей помощи.





Что может предложить Autocash

Кроме микрокредита под залог авто,АвтоКеш предоставляет ссуду под залог любого транспортного средства. Вы можете доверить автоломбарду свой автомобиль, скутер, мотоцикл, строительную технику и тд. Весь персонал, особенно менеджеры и оценщики, имеют достаточный опыт, чтобы подобрать гибкие условия, а также с выгодой для вас оценить ваше транспортное средство.





Почему выбор клиентов останавливается на автомобильном ломбарде Autocash?

Во-первых, нам доверяют. О чем свидетельствуют свыше 4000 клиентов, которые благодарны нам за успешные сделки.

Во-вторых, мы с большим профессионализмом подходим к каждому клиенту. От вас потребуется минимальность для оформления сделки, которую возможно оформить всего по двум документам. От нас максимальность, как в заключении договора, так и в предоставлении денежных средств в максимально короткие сроки.



В-третьих, мы работаем на скорость. Вряд ли вам удастся найти такой ломбард в Алматы, где после поступления автомобиля в Autocash пройдет всего лишь около получаса для получения денег.

Следующим нашим качеством является надежность. Все ваши транспортные средства находятся в надежных руках, а именно они ожидают владельцев на охраняемых стоянках.



Гибкость один из важных качеств Autocash. Автоломбард предоставляет не только выгодные сделки, а также различные условия автозалога: продление договора и досрочное погашение, автозалог «с» и «без» права управления на ваш выбор.



Честность основа работы Автоломбарда Autocash. Вам гарантирована финансовая ликвидность, все условия договоров открыты и понятны.



Каждый клиент, кто обращается в Autocash, остается довольным доступными ценами, индивидуальным подбором выгодных условий и, соответственно, оплатой и прозрачностью.

