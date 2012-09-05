Автоломбард Autocash считается лучшим и проверенный автоломбардом в Алмате. Если вам срочно необходимо решить финансовые проблемы и получить деньги как можно быстрее, то лучшее решение залог своего автомобиля для получения необходимой денежной суммы. Мы осуществили несколько тысяч сделок, клиенты которых просто в восторге от нашей помощи.
Что может предложить Autocash
Кроме микрокредита под залог авто,АвтоКеш предоставляет ссуду под залог любого транспортного средства. Вы можете доверить автоломбарду свой автомобиль, скутер, мотоцикл, строительную технику и тд. Весь персонал, особенно менеджеры и оценщики, имеют достаточный опыт, чтобы подобрать гибкие условия, а также с выгодой для вас оценить ваше транспортное средство.
Почему выбор клиентов останавливается на автомобильном ломбарде Autocash?
Во-первых, нам доверяют. О чем свидетельствуют свыше 4000 клиентов, которые благодарны нам за успешные сделки.
Во-вторых, мы с большим профессионализмом подходим к каждому клиенту. От
вас потребуется минимальность для оформления сделки, которую возможно
оформить всего по двум документам. От нас максимальность, как в
заключении договора, так и в предоставлении денежных средств в
максимально короткие сроки.
В-третьих, мы работаем на скорость. Вряд ли вам удастся найти такой ломбард в Алматы, где после поступления автомобиля в Autocash пройдет всего лишь около получаса для получения денег.
Следующим нашим качеством является надежность. Все ваши транспортные
средства находятся в надежных руках, а именно они ожидают владельцев на
охраняемых стоянках.
Гибкость один из важных качеств Autocash. Автоломбард предоставляет не
только выгодные сделки, а также различные условия автозалога: продление
договора и досрочное погашение, автозалог «с» и «без» права управления
на ваш выбор.
Честность основа работы Автоломбарда Autocash. Вам гарантирована
финансовая ликвидность, все условия договоров открыты и понятны.
Каждый клиент, кто обращается в Autocash, остается довольным
доступными ценами, индивидуальным подбором выгодных условий и,
соответственно, оплатой и прозрачностью.