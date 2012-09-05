Этот частный, в общем-то, случай не был бы достоин всенародного обсуждения, если бы не его типичность и актуальность: на российских дорогах соблюдать Правила дорожного движения иногда выходит себе дороже. А наш Клочков, который провел большую часть сознательной жизни в вежливой Латвии, оказался к столичному хамству не совсем готов. Как только светофор переключился с желтого на красный, он спокойно остановился у линии “стоп”, рассчитывая по своей наивности на адекватные действия следующего за ним, причем на приличной дистанции, водителя автомобиля. Черта с два!

Дальше состоялся примерно такой диалог:

Клочков: “Слушай, когда меня нет, ты как здесь останавливаешься?” Виновник ДТП: “А мы здесь всегда на красный ездим...”

Последнее соображение, однако, инспектором ГАИ принято во внимание не было, и растяпе придется оплачивать ремонт. Для меня это слабое утешение. Вот почему сам я, привычный к московским нравам, никогда не остановлюсь даже на красный, не убедившись в зеркале заднего вида, что на хвосте у меня нет какого-нибудь лихого наездника. И если чувствую опасность, проезжаю вперед. Потому что в любом случае штраф лучше, чем морока с ремонтом.

Этой зимой был уже случай. Еду в левом ряду широкого Ленинградского проспекта. Сзади меня на огромной скорости настигает BMW. Впереди светофор, который с зеленого света, через очень “короткий” желтый, переключается на красный. Пожалуй, летом, на сухом асфальте, да без висящего на хвосте “биммера”, я бы остановился. Но сейчас... Наоборот, прибавляю газ и проскакиваю перекресток через мгновение после появления красного. BMW, визжа покрышками, успевает остановиться далеко за стоп-линией, на пешеходной “зебре”. Я же попадаю прямо в объятья инспектора ГАИ.

Объясняю ситуацию. Тот не внемлет: извольте штраф через сберкассу. “Хорошо, - говорю. - Давайте составим протокол. Только я укажу, что инспектор ГАИ подстрекал меня к созданию аварийной ситуации”. От слова “подстрекал” блюстителя закона аж передернуло. И для меня все дело ограничилось коротким внушением: “Осторожнее в следующий раз...”.

К чему все это написал? Да накипело! По-моему, мы сами, постоянно нарушая Правила, просто вынуждаем делать это и других водителей. И получается уже замкнутый круг, внутри которого постоянная опасность.

A “Espero” все-таки жалко. Новенькая машина, тысяч семь всего прошла...