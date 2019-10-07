В гонке Хилл замешкался, пропустив вперед Бергера и его партнера по команде Жана Алези. Весь этап прошел под эгидой борьбы Williams с двумя Benetton. Во втором эшелоне спорили между собой Шумахер, Хаккинен, Вильнев и Култхард. Мика выбыл из борьбы на 14-ом круге. Жак и Михаэль учинили настоящую дуэль на трассе, продолжившуюся на пит-лайн, когда оба совершали заезд в боксы для смены резины и дозаправки. На трассу первым выскочил Шумахер, но, спустя несколько кругов, сдался под давлением Вильнева. До 43-го круга Бергер возглавлял пелетон. Австриец сделал ставку лишь на одно посещение бокса. Хилл, совершивший пит-стоп дважды, вышел на вторую позицию, обогнав Алези. Но пройти Герхарда Дэймону никак не удавалось, хотя Williams сидел в аэродинамическом мешке позади “Бенеттона", начиная с 39- го круга.

Когда до финиша оставалось менее трех кругов, мотор Renault, установленный на машине Бергера, не выдержал бешеного темпа и Герхард выбыл из борьбы. После этого уже ничто не препятствовало Хиллу одержать седьмую в этом сезоне победу.

Я очень плохо стартовал, - сказал после гонки Дэймон. - Зато прекрасно финишировал.

Алези финишировал вторым и это позволило ему обойти в общем зачете Шумахера, завершившего этап четвертым. Нижняя ступень подиума досталась Вильневу. Разрыв между канадцем и Хиллом вновь составил 21 очко. Впрочем, впереди осталось еще пять этапов.