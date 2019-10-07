Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Победители гонки




Победители гонки
29 Декабря 2019
Теги: авто

В гонке Хилл замешкался, пропустив вперед Бергера и его партнера по команде Жана Алези. Весь этап прошел под эгидой борьбы Williams с двумя Benetton. Во втором эшелоне спорили между собой Шумахер, Хаккинен, Вильнев и Култхард. Мика выбыл из борьбы на 14-ом круге. Жак и Михаэль учинили настоящую дуэль на трассе, продолжившуюся на пит-лайн, когда оба совершали заезд в боксы для смены резины и дозаправки. На трассу первым выскочил Шумахер, но, спустя несколько кругов, сдался под давлением Вильнева. До 43-го круга Бергер возглавлял пелетон. Австриец сделал ставку лишь на одно посещение бокса. Хилл, совершивший пит-стоп дважды, вышел на вторую позицию, обогнав Алези. Но пройти Герхарда Дэймону никак не удавалось, хотя Williams сидел в аэродинамическом мешке позади “Бенеттона", начиная с 39- го круга.

Когда до финиша оставалось менее трех кругов, мотор Renault, установленный на машине Бергера, не выдержал бешеного темпа и Герхард выбыл из борьбы. После этого уже ничто не препятствовало Хиллу одержать седьмую в этом сезоне победу.

Я очень плохо стартовал, - сказал после гонки Дэймон. - Зато прекрасно финишировал.

Алези финишировал вторым и это позволило ему обойти в общем зачете Шумахера, завершившего этап четвертым. Нижняя ступень подиума досталась Вильневу. Разрыв между канадцем и Хиллом вновь составил 21 очко. Впрочем, впереди осталось еще пять этапов.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Ferrari и Maserati - . (+39)
Субботняя квалификация... - . (+40)
Применение изобретений... - . (+37)
Изобретения, попавшие в истори... - . (+70)
Не согласный я! - . (+83)
Не страшен инспектор... - . (+79)
26 круг - . (+70)
Автомобильные пленки - надежна... - . (+71)
Гонка в Англии - . (+65)
Поездка на Хаммере... - . (+76)
Актеры второго плана... - . (+81)
VAG Сервис: ремонт VW... - . (+102)
Шумахер сломался?... - . (+96)
Малый городской автобум... - . (+88)
Дом родной — АЗС - . (+187)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 4 часа назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 9 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 9 дней назад
Иркутск (путеводитель)... - 9 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 9 дней назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 9 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке