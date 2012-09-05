Салон очень эргономичен и в нем действительно удобно всем пяти пассажирам, а отличная система отопления и вентиляции только добавляет комфорта. Практически все автомобили оборудованы обширным электропакетом, а также кондиционером или климат-контролем.

Единственное, что поначалу не нравится некоторым водителям, не знакомым со скандинавскими автомобилями, — слишком много разнообразных кнопочек управления теми или иными системами, разобраться с которыми не так просто.

Надежность «начинки» салона — на достойном уровне. Пожалуй, из неприятностей зафиксированы лишь неисправности в работе подогрева сидений и единичные случаи заедания замков зажигания. Кроме того, зимой может выйти из строя электрический стеклоподъемник.

И у седана, и у универсала багажник довольно вместителен. У последнего, кстати, в багажном отделении предусмотрены различные сеточки для фиксации груза. А еще среди «сараев» встречаются экземпляры с двумя дополнительными сиденьями. «Семидесятый» универсал был выпущен большим тиражом, и поэтому приобрести его ничуть не сложнее, чем седан.