Трудно прогнозировать, насколько приемлем опыт чешских коллег для нас. Но одно бесспорно - выбор технических средств у нас не так велик. Фактически, сегодня, кроме "Газели", особо рассчитывать и не на что, Mercedes-Benz 210 обходится городу в 59 тыс. немецких марок, "310" — в 120 тысяч. Предлагаемые сейчас автомобили "сэконд хэнд" с 30-процентным износом после капитального ремонта - около 78 тысяч.

С "Газелью" проще - всего-то сто млн. руб./двадцать тыс. грн. Вот только, что делать с этими автомобилями? С максимальной скоростью в 100 км/ч не так-то просто называться "скорой помощью". А расход высокооктанового и, следовательно недешевого бензина (20 л/100 км) пробьет брешь в бюджете любого медицинского учреждения. Но другого пока не дано.

Немало российских предприятий пробуют решать проблемы конструирования и производства автомобилей скорой помощи своими силами. Все специализированные кузова можно разделить на две группы: цельнометаллический несущий и модульный рамный. Автомобилям первой группы свойственны такие конструктивные недостатки, как распределение нагрузок на весь кузов, что снижает комфортабельность при езде по улицам и дорогам с некачественным покрытием. Износ кузова и ходовой части неодинаков, и испытывающий тяжелые нагрузки кузов зачастую выходит из строя быстрее, чем многие узлы и агрегаты ходовой части. Вторая группа автомобилей более приспособлена к нуждам скорой помощи. Нагрузки, воспринимаемые рамой, передаются кузову значительно сниженными. К тому же возможна специальная подвеска модуля. Тепло- и шумоизоляция модульного кузова значительно выше.