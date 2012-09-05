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По берегу Днепра
24 Октября 2020
Теги: авто

Как и любой другой выезд из столицы, Бориспольская трасса ровна и.приятна для продвижения. Увы, сразу за Борисполем, в 46 км от Киева, пути расходятся — лучшая дорога уходит на Пирятии, ну а нам — по указателю на Золотоношу. Ощущения после «бориспольской» неважные — начинается бетонка, ощутимо потряхивает, да и дорога откровенно узковата — в выходные здесь собираются приличные «поезда из машин в связи с затрудненным обгоном. Перед Переяслав-Хмельницким — внимание: в город въезжать совершенно ни к чему, поворот направо на Золотоношу и Днепропетровск. Здесь трасса только «цепляет» территорию города на каких-то пару километров. Тех же ориентиров следует держаться и дальше, поскольку впереди опять развилка на Переяслав: все, это уже пройденный этап, теперь — на Золотоношу. Но до нее, в Софиевке (в районе отворотки на Канев), можно остановиться — несколько среднего уровня кафешек, базарчик, шиномонтаж и прочие блага придорожной цивилизации. А вот с дозаправкой средства передвижения лучше повременить: бензин на АЗС вдоль трассы недорогой (1,80 три. — 95-й, 1,62 — 92-й), но заправки незнакомых брендов не вызывают доверия внешней неприглядностью.

После «бориспольской» ТНК первая сетевая бело-синяя АЗС — 190 км от Киева на реке Ираклий. И бензин проверенно хороший, и цены — по 1.85 три. за 95-й, 1.70 — 92-й, и 1.48 — ДТ. Однако, чтобы наверняка сюда попасть, надо не промахнуться на большой развязке в 169 км от Киева: Черкассы — прямо, а Кременчуг, куда идет наш путь, налево по кругу. Здесь дорога приятней и ровнее — вплоть до пригородов Кременчуга. А вот туг начинается «веселье», достигающее апогея непосредственно в городе: объездной нет. приходится пробираться по напрочь разбитым улицам. Причем указатели «на Днепропетровск» лучше вообще проигнорировать: они издевательски отправляют в объезд по еще более утлым улочкам, а можно по главной доехать до центрального городского рынка, там — налево на мост, и город фактически позади. Как и Днепр, и хорошие дороги.

К счастью, на границе Днепропетровской области положение меняется кардинально — езда в удовольствие. А в Верхнеднепровском начинается знаменитый зеленый асфальт — дальше и ровно, и быстро. До Днепродзержинска, где начинаешь понимать, что в Кременчуге-то дороги был и не такие уж и плохие. И объехать город опять же не представляется возможным, дорога по краю города, но это не спасает. А через 20 км от Днепродзержинска — Днепропетровск. Та же история — берегите подвеску.

 

 


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