Существовала и еще одна длиннобазная модификация, совсем уж редкостная, — так называемый Transfer, точный, хотя и уменьшенный, аналог американской машины Checker Aerobus: «растянутый» на те же 70 см, что и лимузин, грузопассажирский Volvo 245 с четырьмя дверями и тремя рядами сидений. Эту машину делали не за рубежом, а в самой Швеции; предназначалась она для обслуживания аэропортов, — подвозить пассажиров от здания аэровокзала к трапу и обратно, чтоб не шастали по летному полю. С 1977 по 1980 год их было выпущено 280 штук.

Попытки следовать в оформлении своих машин американской автомобильной моде фирма Volvo вынуждена была оставить еще в начале 50-х годов: очень уж динамично менялись тогда пристрастия заокеанской автомобилизированной публики. Но к началу 80-х годов стилистическая карусель в Штатах несколько сбросила обороты, и у шведов вновь появилась возможность попасть «в струю». Новая модель «большого» Volvo была выдержана в совершенно американском вкусе, — до такой степени, что во время дорожных испытаний не было решительно никакой необходимости камуфлировать ее под какой-нибудь очередной «японский автомобиль Mazuo»: достаточно было просто убрать «фирменную» радиаторную облицовку, чтобы машина выглядела стопроцентном янки текущего образца. При движении автомобиля гравий и мелкие камни могут повредить кузов. В этом случает поможет его локальная покраска https://autobezzabot.ru/uslugi/lokalnaya-pokraska/. Данная процедура поможет вернуть вашему авто прежний лоск.

Речь идет об автомобиле Volvo 760, который дебютировал в 1982 году; вскоре к нему присоединился более дешевый вариант 740, затем модель с грузопассажирским кузовом, и, наконец, эксклюзивное купе 780 работы все той же итальянской фирмы Bertone. Увы, «карусель» со скрипом сделала очередной оборот, — и резкие угловатые формы, остро модные еще вчера, начали стремительно терять популярность... Как совершенно резонно заметил поэт, «ты старомоден — вот расплата за то, что модным был когда- то». Пришлось спешно скруглять шведской красавице передок, делать более плавными очертания крыши; в результате получилась уже совсем другая модель, хотя и схожая, — 940. С этой машиной наши постоянные читатели знакомы: она побывала у нас на редакционных испытаниях. А всю 700-ю серию сняли с производства к середине прошлого года.