Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События По американской моде




По американской моде
6 Февраля 2017
Теги: авто

Существовала и еще одна длиннобазная модификация, совсем уж редкостная, — так называемый Transfer, точный, хотя и уменьшенный, аналог американской машины Checker Aerobus: «растянутый» на те же 70 см, что и лимузин, грузопассажирский Volvo 245 с четырьмя дверями и тремя рядами сидений. Эту машину делали не за рубежом, а в самой Швеции; предназначалась она для обслуживания аэропортов, — подвозить пассажиров от здания аэровокзала к трапу и обратно, чтоб не шастали по летному полю. С 1977 по 1980 год их было выпущено 280 штук.

Попытки следовать в оформлении своих машин американской автомобильной моде фирма Volvo вынуждена была оставить еще в начале 50-х годов: очень уж динамично менялись тогда пристрастия заокеанской автомобилизированной публики. Но к началу 80-х годов стилистическая карусель в Штатах несколько сбросила обороты, и у шведов вновь появилась возможность попасть «в струю». Новая модель «большого» Volvo была выдержана в совершенно американском вкусе, — до такой степени, что во время дорожных испытаний не было решительно никакой необходимости камуфлировать ее под какой-нибудь очередной «японский автомобиль Mazuo»: достаточно было просто убрать «фирменную» радиаторную облицовку, чтобы машина выглядела стопроцентном янки текущего образца. При движении автомобиля гравий и мелкие камни могут повредить кузов. В этом случает поможет его локальная покраска https://autobezzabot.ru/uslugi/lokalnaya-pokraska/. Данная процедура поможет вернуть вашему авто прежний лоск.

Речь идет об автомобиле Volvo 760, который дебютировал в 1982 году; вскоре к нему присоединился более дешевый вариант 740, затем модель с грузопассажирским кузовом, и, наконец, эксклюзивное купе 780 работы все той же итальянской фирмы Bertone. Увы, «карусель» со скрипом сделала очередной оборот, — и резкие угловатые формы, остро модные еще вчера, начали стремительно терять популярность... Как совершенно резонно заметил поэт, «ты старомоден — вот расплата за то, что модным был когда- то». Пришлось спешно скруглять шведской красавице передок, делать более плавными очертания крыши; в результате получилась уже совсем другая модель, хотя и схожая, — 940. С этой машиной наши постоянные читатели знакомы: она побывала у нас на редакционных испытаниях. А всю 700-ю серию сняли с производства к середине прошлого года.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Импорт автомобилей... - . (+49)
Караул, нас защищают!... - . (+34)
Первый за всю историю фирмы... - . (+40)
Популярность двухместной модел... - . (+72)
Широкий ассортимент тракторных... - . (+103)
Полуприцепы от ЧМЗАП... - . (+78)
«Старушка» PV 444 - . (+38)
Двухдверный прототип... - . (+79)
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+63)
Проект Amazon - . (+89)
Volvo Sport - . (+65)
Свежая идея - . (+63)
Престижный лимузин... - . (+66)
Выпуск Volvo - . (+51)
Официальный дебют PV444... - . (+50)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке