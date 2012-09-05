Владельцы Ауди понимают, что в конструкции этих автомобилей все продумано до мелочей. Это касается всех узлов и агрегатов. Плавность хода всегда волновала проектировщиков. В стремлении создать такой автомобиль, который будет обладать универсальными характеристиками и будет одинаково хорош как в условиях бездорожья, так и на ровной автостраде, была создана пневмоподвеска.





Содержание:

Что и как выбрать? Конструктивные особенности Принцип действия Ремонтопригодность Профилактика





Что и как выбрать?

Можно до бесконечности спорить, хорошо это, или плохо, но основные достоинства такой подвески достаточно очевидны. При покупке автомобиля выбор часто стоит между проходимостью и жаждой скорости. Из-за высокого дорожного просвета и смещения центра тяжести, внедорожники не очень хорошо ведут себя на высоких скоростях. В свою очередь, низкий клиренс иногда просто не позволяет проехать там, где есть значительные перепады в дорожном покрытии. Пневмоподвеска решает обе проблемы, и уравнивает шансы, остается выбрать то, что больше нравится.

Отметим, что пневмо Ауди регулируется в автоматическом и ручном режиме. Доступно четыре уровня клиренса:

Низкий уровень дорожного просвета улучшает аэродинамические показатели и характеристики управляемости, даже у внедорожника;

Нормальный уровень включается в автоматическом режиме и считается самым комфортным и мягким для пассажиров в салоне;

Высокий уровень необходим при освоении бездорожья, значительно улучшает проходимость;

Высокий уровень прибавкой в 16 мм, подходит для преодоления значительных перепадов, особенно продольных, устраняет возможность вывешивания кузова по диагонали.

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Конструктивные особенности

Проектировщикам удалось добиться практически уникальной конструкции, которая безупречно справляется с поставленными задачами. Конечно, в ней есть слабые места, без них пока не обойтись, но в целом, все функционирует просто прекрасно.

Основными составляющими являются:

Пневмоэлементы, которые удерживают кузов в заданных параметрах, работают на сжатом воздухе, и выполнены из высококачественной резины;

Компрессор, который забирает атмосферный воздух и выдает сжатый;

Ресивер служит хранилищем лишнего воздуха и необходим в тех случаях, когда необходимы небольшие объемы и компрессор выключен;

Система перепускных клапанов, которые регулируют уровень давления;

Система датчиков для сбора оперативной информации;

Блок управления, который контролирует работу всей системы.

Понятно, что это просто описание системы в двух словах, на самом деле все гораздо сложнее, и каждая деталь состоит из более мелких, но тем не менее важных составляющих.

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Принцип действия

Автомобили Audi относятся к премиум-классу и вполне соответствуют этому статусу. На любом дорожном покрытии машина передвигается мягко и плавно, сглаживая все нервности. Она просто плывет, находясь в режиме комфорт. При повышении скорости в спортивном режиме авто превращается в гоночный автомобиль. Управляемость улучшается, особенно на поворотах. Автомобиль отлично держит дорогу, обеспечивая безопасное вождение.

В условиях бездорожья, при повышении клиренса повышается проходимость, которая дополнительно усиливается полным приводом. Все эти действия выполняются относительно простой системой, принцип действия которой тоже можно объяснить в двух словах, не вдаваясь в особые подробности. Пневмоподушки удерживают положение кузова с помощью сжатого воздуха, который нагнетает компрессор. Датчики подают сигнал на блок управления, который проводит анализ данных и отдает команду исполнителям-клапанам, добавляющим или стравливающим воздух. Ресивер служит дополнительным источником воздуха и дает возможность отдохнуть компрессору. На практике все устроено гораздо сложнее.

Если учесть, что все четыре точки регулируются самостоятельно, при перемещении пассажира внутри салона, или смещении груза пневмоподвеска сама выравнивает положение и равномерно распределяет нагрузку.

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Ремонтопригодность

Этот момент опять является спорным. Бытует мнение, что ремонт невозможен, спасет только замена. В настоящее время существует масса возможностей и для ремонта и для замены, все зависит от сложности поломки и своевременности обращения. Как только пневма начала «чудить», важно обратиться за современной компьютерной диагностикой. Вовремя вылеченная мелкая неприятность может спасти от большой поломки и дорогостоящего ремонта. Квалифицированные специалисты окажут нужную помощь.

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Профилактика

Безусловно, пневмоподвеска чуть более капризна из-за резиновых элементов, которые имеют свойство изнашиваться, протираться, покрывать микротрещинами. При правильном уходе этих проблем можно избежать. Регулярные технические осмотры позволят быть в курсе, что происходит с вашим автомобилем.

Для пневмоподвески страшнее простои, чем интенсивное использование. Даже в зимнее время, устраивайте прогулки для своего авто. Но здесь подстерегает другая опасность, низкие температуры. Вот в таких условиях необходимо очень аккуратно подходить к эксплуатации.

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