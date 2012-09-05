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Для чего используется пневматическая подвеска? Основные элементы конструкции Принципы функционирования пневматических систем Преимущества использования пневматических систем

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Сегодня автоконцерны оснащают собственную продукцию подвесками разных типов. Наиболее популярными являются конструкции, включающие в себя гидравлические телескопические амортизаторы, винтовые пружины. Если говорить о развитии технологий, то на первом месте следует выделить пневматические устройства. Они не так широко распространены, поскольку являются более дорогостоящими. Однако, за такой техникой будущее, поскольку она обеспечивает намного более высокий уровень комфорта вождения и безопасности.





Для чего используется пневматическая подвеска?

Данный компонент предназначен для того, чтобы управлять высотой кузова над дорожным полотном. Это помогает настроить мягкость хода, нивелировать неровности дороги, повысить управляемость транспортного средства, снизить нагрузку на ходовую при полной загрузке. В пневмоподвесках используются специальные баллоны, предназначенные для заполнения сжатым воздухом. Таким образом регулируется клиренс, позволяя достигать необходимый эффект. Поэтому емкости являются одной из основных частей.

Для грузовых автомобилей, тягачей и другого большого транспорта пневматические системы важны в большей степени для повышения грузоподъемности, снижения износа ходовой. Чаще всего пневмоподвеска на легковую машину устанавливается в случае, если она принадлежит к премиум-классу. Именно она обеспечивает плавность хода, повышенный уровень комфорта. Для внедорожников такое устройство ходовой гарантирует повышенную проходимость. Но, опять же, только на дорогостоящих престижных представителях данного класса можно встретить пневматические системы.

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Основные элементы конструкции

В большинстве случаев пневмоподвески включают в себя следующие элементы:

компрессор,

пневмоподушки,

упругие элементы,

ресиверы,

датчики,

систему управления.

Каждый из элементов пневматической системы играет в ней важную роль. Поэтому невозможно выделить первоочередные и вторичные.

К основным упругим элементам относятся пневмобаллоны. Они устанавливаются на все колеса. Основным назначением элемента является поддержка кузова на определенной высоте. Для изготовления используется высокопрочная резина, другие пластичные надежные материалы. Они разделены на несколько секций. Есть варианты монтажа непосредственно на стойки амортизаторов. При таком конструктивном решении устройства становятся заменой витым пружинам. Также элементы могут устанавливаться внутри и становиться составной частью.

Пневматические системы получили свое название благодаря тому, что их действие основано на использовании сжатого воздуха. Поскольку в оборудовании необходимо изменять его давление, для этого и был разработан специальный компрессор. Устройство включает впускной клапан, осушитель, двигатель, несколько выпускных клапанов в зависимости от особенностей конфигурации котяра. Воздух в системе может закачиваться попарно в колеса либо отдельно в каждое. От этого зависит количество элементов.

Ресивером называется устройство, посредством которого осуществляется подача воздуха от компрессора в пневмобаллоны. В нем имеется запас сжатого очищенного воздуха, предоставляющий возможность регулировать давление в системе без задействования компрессора. Данный резервуар, как правило, имеет объем 3-10 литров.

Система управления является одним из сложных элементов пневмоподвески. В функции этого блока входит сбор и анализ информации, поступающей от множества датчиков. В результате она должна обеспечивать подачу управляющих сигналов на исполнительные устройства. В самых современных моделях положение кузова регулируется полностью автоматически.

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Принципы функционирования пневматических систем

В пневмоподвеске установлено три основных режима давления, которое должно быть в пневмобаллонах. К ним относятся:

нормальный,

пониженный,

повышенный.

Первый предназначен для вождения по дорогам хорошего качества, на которых отсутствуют ямы и ухабы. Рекомендуется использование при скоростях, не превышающих 100 км/ч. При преодолении бездорожья удобнее ехать с повышенным клиренсом. Водителю для переключения останавливаться и выходить не понадобится. Если передвигаться по твердому дорожному полотну со скоростью, превышающей 100 км/ч, рекомендуется уменьшать величину дорожного просвета. Автомобиль становится более жестким, в нем проявляется спортивная манера.

При прохождении поворотов регулировка осуществляется автоматически. В таком режиме происходит закачка только в два колеса большего объема воздуха, что компенсирует боковой наклон. После завершения маневра происходит стравливание воздуха посредством выпускных клапанов.

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Преимущества использования пневматических систем

Высокая степень адаптивности относится к основным преимуществам таких современных систем. С ее помощью получается незамедлительно менять клиренс и жесткость автотранспортного средства. Такие машины являются более управляемыми в сравнении с транспортом, оснащенным простыми подвесками. Водители ценят комфорт и проходимость, поэтому у такого оборудования все больше поклонников с каждым годом.

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