Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Пневматическое торможение топлива




Пневматическое торможение топлива
18 Февраля 2017
Теги: авто

Главная дозирующая система служит для предотвращения переобогащения горючей смеси при больших открытиях дросселя, т. е. при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

В эмульсионных карбюраторах (они нашли наибольшее применение) это происходит эмульгированием топлива в каналах и распылителях главной дозирующей системы (в основном в эмульсионном колодце), когда увеличивающаяся частота вращения коленчатого вала увеличивает разрежение в диффузорной полости карбюратора, что приводит к переобогащению горючей смеси, т. е. возникает необходимость осуществления компенсации состава смеси, т. е. ее соответствующего обеднения. Это и происходит в эмульсионном колодце, куда через воздушный жиклер поступает дополнительный воздух, он подмешивается к топливу и топливо начинает поступать в распылители уже в виде эмульсии, т. е. его начинает поступать меньше: приготавливается обедненная, экономичная смесь. Хотите похудеть? #a#Описание пбк-20 тут.#/a#

Пневматическое торможение топлива происходит при увеличении открытия дросселя 8 или уменьшении нагрузки на двигатель, когда увеличение частоты вращения коленчатого вала вызывает увеличение расходов воздуха, т. е. разрежения в диффузорной полости, а значит и расходов топлива). При этом топливо активно истекает из эмульсионного колодца 4 главной дозирующей системы, уровень его в эмульсионном колодце уменьшается и при этом открываются отверстия в эмульсионной трубке 5 - через них из воздушного жиклера 3 начинает поступать добавочный воздух, и это приводит к эмульгированию топлива в эмульсионном колодце: из эмульсионного колодца топливо начинает поступать уже в виде эмульсии, т. е. топлива будет поступать в диффузорную полость меньше - налицо пневматическое торможение истечения топлива добавочным воздухом.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Регулировка разрежения в диффу... - . (+31)
Пусковое устройство и система ... - . (+42)
Топливо - . (+36)
Система смазки - . (+68)
Прокат авто - . (+81)
Воздушная система охлаждения... - . (+87)
Моторные масла - . (+71)
Электрооборудование автомобиля... - . (+72)
Land Rover Discovery - для люб... - . (+80)
Предпусковые подогреватели... - . (+49)
Термостат - . (+51)
Жидкостная система охлаждения... - . (+48)
Вывоз мусора - . (+71)
Управление гидромуфтой... - . (+39)
Новый Chevrolet Tahoe - . (+52)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке