Главная дозирующая система служит для предотвращения переобогащения горючей смеси при больших открытиях дросселя, т. е. при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

В эмульсионных карбюраторах (они нашли наибольшее применение) это происходит эмульгированием топлива в каналах и распылителях главной дозирующей системы (в основном в эмульсионном колодце), когда увеличивающаяся частота вращения коленчатого вала увеличивает разрежение в диффузорной полости карбюратора, что приводит к переобогащению горючей смеси, т. е. возникает необходимость осуществления компенсации состава смеси, т. е. ее соответствующего обеднения. Это и происходит в эмульсионном колодце, куда через воздушный жиклер поступает дополнительный воздух, он подмешивается к топливу и топливо начинает поступать в распылители уже в виде эмульсии, т. е. его начинает поступать меньше: приготавливается обедненная, экономичная смесь. Хотите похудеть? #a#Описание пбк-20 тут.#/a#

Пневматическое торможение топлива происходит при увеличении открытия дросселя 8 или уменьшении нагрузки на двигатель, когда увеличение частоты вращения коленчатого вала вызывает увеличение расходов воздуха, т. е. разрежения в диффузорной полости, а значит и расходов топлива). При этом топливо активно истекает из эмульсионного колодца 4 главной дозирующей системы, уровень его в эмульсионном колодце уменьшается и при этом открываются отверстия в эмульсионной трубке 5 - через них из воздушного жиклера 3 начинает поступать добавочный воздух, и это приводит к эмульгированию топлива в эмульсионном колодце: из эмульсионного колодца топливо начинает поступать уже в виде эмульсии, т. е. топлива будет поступать в диффузорную полость меньше - налицо пневматическое торможение истечения топлива добавочным воздухом.