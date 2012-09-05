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Пневматический привод клапанов
19 Марта 2020
Теги: авто

Большое число предложений относится к устройствам для изменения подъема клапана в процессе работы двигателя. Ряд решений данной группы основан на изменении положения промежуточного элемента (рычага, клина и т. п.) между кулачком и клапаном. Это позволяет при неизменном положении распределительного вала изменять подъем клапана и фазы газораспределения. Среди таких конструкций можно назвать устройство, изменяющее закон движения клапанов путем смещения оси коромысел. Коромысло клапана вместо обычного круглого отверстия для оси имеет эллипсообразное отверстие, нижняя сторона которого выполнена с зубцами. Ось коромысел тоже имеет зубцы по всей длине. Такое зубчатое зацепление позволяет удерживать коромысла в заданном положении, несмотря на эллипсообразную форму отверстий в коромыслах. При перемещении оси коромысел в сторону клапана передаточное отношение коромысла уменьшается, а поворот оси в обратную сторону ведет к увеличению передаточного отношения. Особенностью данного механизма является то, что указанные перемещения оси коромысел не изменяют зазор в приводе клапанов, поскольку не изменяется положение коромысел. Испытания описанной конструкции подтвердили ее эффективность, особенно на полных нагрузках двигателя.

Большая группа технических решений посвящена разработке специальных механизмов привода клапанов. Принципиально простые конструкции с электромагнитным приводом клапанов, несмотря на большое число предлагаемых вариантов, практически не применяются. Это объясняется наличием у такого типа привода ряда недостатков: потребность в мощных источниках питания, наличие значительных электрических потерь (на вихревые токи, перемагничивание и др,), значительные габаритные размеры электромагнитов и сложности их размещения в головке блока цилиндров.

Пневматический привод клапанов представляет лишь теоретический интерес. Недостатками указанного типа привода являются сжимаемость газов и невозможность четкого управления моментами открытия и закрытия клапана.

Гидравлический привод применяется в основном на тихоходных судовых двигателях. Его достоинствами являются высокий КПД, широкие возможности управления движением клапана, высокое быстродействие. Но в то же время с данным приводом трудно обеспечить идентичность законов движения клапана в многоцилиндровых двигателях.

 

 


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