Очень часто на автомобильных форумах и в интернет-сообществах можно встретить посты возмущения среди автолюбителей. Все они сводятся к тому, что после техобслуживания или посещения шиномонтажного салона выясняется недостача болтов. Причем они не просто плохо затянуты, а и вовсе могут быть открученными. И это – несмотря на то, что все работы происходили под зорким оком хозяина автомобиля. В чем же причина этого странного явления? В большинстве случаев – в не слишком качественном пневматическом гайковерте.

Сегодня практически в каждой уважающей себя шиномонтажке или на станции техоблсуживания есть такой инструмент, как пневмогайковерт. Ведь при своей относительно низкой стоимости он позволяет решать ряд вопросов, упрощая и ускоряя процесс, связанный с монтажом колес. Но далеко не каждый мастер шиномонтажки в курсе, что пневматический гайковерт не предназначен для закрутки гаек в колесе. Более того, эта процедура категорически запрещена.





Устройство гайковерта

Правила пользования этим инструментом незамысловаты. Устройство соединяется с компрессорным шлангом, и высокое давление воздуха активирует его работу. Важная функция пневмогайковерта – в возможности регулировать усилия, которые передаются на патрон. Отчасти за счет этого происходит регулировка закручивания гаек. Это качество, кстати - главный довод мастеров шиномонтажного салона за то, чтобы эксплуатировать данный аппарат, выполняя затяжку гаек. Мастер руководствуется мыслью, что не сможет перетянуть гайку, если сам момент затяжки сведет к минимуму.

Но это – не главное, почему их категорически нельзя использовать в этом процессе. Хотя, если брать во внимание, что большинство шиномонтажек покупают дешевые китайские инструменты, то первое, что ломается – именно функция регулировочного момента затяжки. Но, опять же, это не самое важное.

Для того чтобы понять это, нужно знать, как выглядят крепежные гайки, точнее, для чего им основание в виде конуса. Если обратить внимание, то можно заметить, что резьба болта, за счет которого диск монтируется к ступице, больше в диаметре, чем сами отверстия под гайки. Поэтому болты обладают конусовидной шляпкой. Для чего так сделано?

Дело в том, что автопроизводителям следует максимально грамотно произвести расчет, как посадить диск на ступицу. Ведь в противном случае ось вращения ступицы и ось вращения диска просто-напросто не совпадут. Следовательно, колесо будет вибрировать, и портить как подшипники, так и иные запчасти подвески. Помимо задачи как можно более точно состыковать колесо со ступицей важно, чтобы оно было качественно закреплено по всем нагрузочным осям. Поэтому существует ряд требований для ступенчатой затяжки болтов колес. И лидирующее среди них – затяжка вручную.

При ручной, поэтапной гаечной затяжке мастер шиномонтажного салона обеспечит максимальное центрирование дисковых отверстий на гаечных конусах. Следовательно, диск на ступице будет закреплен максимально эффективно и, что немаловажно, правильно с технической точки зрения.

Что будет, если этим правилом пренебречь? В качестве эксперимента можно надеть на ступицу колесо и прикрутить лишь одну гайку, но не до упора. Будет видно, что колесо получит сильный «люфт». Примерно та же ситуация – с пневмогайковертом. Ведь гайки затягиваются на высоких скоростях при больших давлениях. Если болт неверно сядет в отверстие, то другие дыры по отношению к резьбовым отверстиям ступицы встанут неверно, соответственно, остальные гайки будут закручены с нарушением.

Важное внимание при покупке следует уделить качеству пневматического инструмента. Следует выбирать продукцию только известных брендов, игнорируя дешевые китайские аналоги. Результат работы во многом зависит от инструмента, поэтому рекомендуем выбирать надёжных производителей. Читайте также и о том, как выбрать и купить профессиональный шуруповерт.

Желаем вам удачи! Надеемся, что советы из этой статьи будут вам полезны.



