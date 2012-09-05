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Плунжер гидроцилиндра
1 Апреля 2017
Теги: авто

Когда ограничительное кольцо  плунжера упрется в торец головки гидроцилиндра, между плоскостями клапанов и торцом рамки останется еще зазор и дальнейший поворот клапанов будет осуществляться за счет потока воздуха, всасываемого вентилятором двигателя. Чтобы клапаны беспрепятственно могли подойти и плотно прижаться к торцу рамки, отверстие рычага, в которое вставлена ось вилки штока, выполнено овальным. Таким образом, когда шток остановится, рычаг вместе с клапанами еще сможет повернуться на некоторый угол, заданный размером овального отверстия.

Клапаны плотно прижмутся к торцу рамки и перекроют воздушный поток, создаваемый вентилятором двигателя. Внутри корпуса воздухозаборника давление возрастет, в результате чего воздушная волна, расширяясь, устремится наружу через перфорированную поверхность и сдует налипшие частицы соломистой массы.

При переводе рукоятки управления в кабине комбайнера в нейтральное положение полость гидроцилиндра соединится со сливной магистралью и шток вместе с плунжером под действием пружины переместится вверх до упора шайбой в кронштейн. Клапаны отойдут от торца рамки и откроют проход потоку воздуха к сердцевинам радиаторов.

Регулировки. Количеством поступающего к радиаторам воздуха можно варьировать путем изменения угла наклона клапанов и к горизонту. Основным показателем правильного выбора исходного положения клапанов является нормальный температурный режим работающего двигателя —...°С. При пониженной температуре окружающей среды угол наклона клапанов увеличивают, при повышенной— уменьшают, перестанавливая на штоке  быстросъемный шплинт вместе с шайбой. Для этого на штоке выполнены сквозные отверстия Б.

Перестанавливать шплинт можно двумя способами.

Первый способ. При работающем двигателе рукояткой управления включают гидроцилиндр и, не переводя ее в нейтральное положение, когда шток полностью выдвинется из гидроцилиндра, перестанавливают шплинт в нужное отверстие Б.

Второй способ. При неработающем двигателе ставят монтировку на упор, запрессованный в рычаг, пропустив конец инструмента под валик нижнего клапана воздухозаборника. Нажав на рычаг, выводят шток из гидроцилиндра и при появлении нужного отверстия перестанавливают в него шплинт.


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