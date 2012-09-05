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Площадки отдыха и стоянки
25 Июля 2019
Теги: авто

Ошибочность мнения, что малые дальности поездок на некоторых дорогах делают устройство площадок отдыха излишним, была доказана опытом Московской кольцевой дороги. Первоначально  площадки отдыха на ней не были предусмотрены, однако в процессе последующей эксплуатации на ней было построено много площадок простейших типов.

По назначению места отдыха с учетом преимущественных целей остановок можно разделить на несколько групп: " > t для кратковременного отдыха в пути водителей и пассажиров, для внешнего осмотра автомобилей — подкачивания шин, регулировки двигателя без мойки и смены масла; 4 / видовые в местах, откуда открывается панорама обширного живописного пространства горной цепи, речной долины, озера, города; около памятных мест, связанных с историческими событиями, с жизнью и деятельностью великих людей.

Целесообразно стремиться к увеличению числа площадок отдыха, а не к развитию их размеров. На магистралях ФРГ площадки отдыха располагают примерно через 8 км. Технические условия ЛССР рекомендуют расстояние 5—7 км. В СССР площадки отдыха пока устраивают на большем расстоянии друг от друга (в Латвийской ССР оптимальным считают расстояние между площадками 20—40 км).

При соблюдении общих принципов компоновки планировка площадок отдыха должна быть индивидуальна и зависеть от местных условий —рельефа и ландшафта, конфигурации территории, которую можно использовать, состава движения, характера перевозок по дороге и т. д. Во всех случаях они должны обеспечивать возможность отдыха на свежем воздухе, а летом — достаточны. при продолжительных остановках для отдыха туристов, приготовления пищи, купания и т. д.; в жаркую погоду — желательно в прохладной тени, осенью и весной, наоборот — на солнце, в укрытом от ветра месте.

 

 

 


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