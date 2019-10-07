В пятницу утром Маньи-Кур встретил пелетон дождем. Лучшим по итогам тренировок стал Баррикелло. Все остальные команда колдовали с настройкой болидов. Но пятничный результат, как известно,- не результат. Основные ообьпия развернулись в субботу. Шумахер сразу показал лучшее время. Хилл же потратил вое свои круги, но Фортуна отвернулась от англичанке.

Квалификация была остановлена из- за аварии Вильнева, в очередной раз за сезон проходившего трассу “с листа”. Вот комментарии “героя": “При выходе из быстрого поворота машина пошла по более широкой траектории, чем мне хотелось. Я показывал неплохое время и решил рискнуть. Но колеса зацепили поребрик, машина подпрыгнула и оказалась на мокрой траве. В этой ситуации, при скорости около 220 км/Ч справился с автомобилем уже невозможно." Нужно изготовить оттиск для пломбиратора? Обратитесь в компанию МОСПЛОМБА и ваш заказ будет готов в кратчайший срок.

Результат Шумахера остался лучшим, но праздник Ferrari был подпорчен дисквалификацией Ирвайна. Аэродинамическая деревянная планка на его Ferrari оказалась на полтора сантиметра тоньше, чем предписывает регламент. Чудеса еще спутаются. Я и не помышлял бороться за поул."- сказал Чемпион, которому все пророчили легкую победу. Но, увы... Не прошло и 30 секунд прогревочного круга (напасть какая-то), как мотора у его Ferrari не стало... “Мы хорошо поработали в субботу, но когда сидишь беспомощно в кокпите, тебя мугают сомнения, - зачем это все? В начале прогревочного круга, я почувствовал, что немного упали обороты, но не придал этому значения. Но при ускорении обнаружилось, что д вигатель вообще не раскручивается. В зеркале заднего вида я увидал толью синий дым, и понял, что это означает." Чемпион даже не пытался скрыть свое оостояние.