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Плохие традиции
21 Февраля 2020
Теги: авто

Основные нарушения на АЗС в прошлом году приходились на недолив и реализацию суррогата. Как рассказали в Госстандарте Украины, сегодня наиболее популярными являются две схемы «обмана покупателей». Согласно первой — «короли бензоколонок» недоливают горючее, самостоятельно срывая пломбу на топливно-раздаточной колонке (ТРК) и устанавливается недолив в 50—70 мл на 10 литров бензина. Затем, заявив о «случайном срыве» пломбы в органы сертификации и стандартизации, используют инспектора в качестве «пломбиратора» недолива. Инспектор проверяет правильность отпуска горючего, но «малый недолив» выявить мерной тарой практически не возможно. Тем более, что по признанию некоторых владельцев АЗС, инспектор иногда не замечает и более существенного недолива, если ему «позолотить ручку». В результате на ТРК ставится пломба, которая позволяет хозяину экономить «на хлеб и масло». Вторая, более дорогостоящая схема, позволяет зарабатывать и «на икру», причем с минимальной возможностью быть пойманным за руку. На АЗС, где точность отпуска ГСМ контролируется компьютером, владельцы покупают программное обеспечение, которое позволяет мгновенно варьировать «недоливом» в зависимости от количества отпускаемого бензина: на больших объемах — недолив больше, на меньших — меньше. В случае контрольной закупки оператор настаивает на том. что недолива просто не может быть и при втором, третьем контрольном замере та же ТРК (при почти мгновенной смене программы), даже «переливает» бензин в контрольную тару инспектору.

Однако, есть причины бояться и «старых АЗС», которые оснащены устаревшим оборудованием, что приводит к проблемам с качеством нефтепродуктов. Пока бензин хранится на нефтебазе, а затем транспортируется в цистерне, он собирает много грязи, которую необходимо отфильтровывать. В современных импортных бензоколонках стоит три фильтра для очистки топлива. В ТРК молдавского, российского или украинского производства фильтры не предусмотрены. Как сказал один владелец АЗС, «наши колонки могут качать даже грязь».

Более того, чтобы избегать попадания в бак автомобилей осадков, необходимо не реже одного раза в год останавливать АЗС и чистить все ее емкости. По признанию «королей бензоколонок», на большинстве станций этого просто не делается. В результате осадок накапливается в цистернах, откуда перекочевывает в баки автомобилей вместе с бензином.


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