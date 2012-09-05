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Плюсы и минусы дизельных двигателей
13 Января 2017
Теги: авто

Спектр использования дизельных двигателей достаточно велик. Связано это с высокой мощностью и соотношении коэффициента полезности по сравнению с бензиновым двигателем. Топливо является немаловажным аргументом. Ведь стоимость соляры в разы меньше цен на бензин, что экономически очень выгодно. Ко всему этому за последнее десятилетие дизельные двигатели были настолько усовершенствованны, что не уступают ни в чем бензиновым. Поэтому их применение все более актуально.


Плюсы дизельных двигателей

К основным и существенным преимуществам относятся:

  1. Экономичность. Малый расход соляры и ее низкая стоимость позволяет выгодно, с минимальными затратами использовать агрегат. Обеспечивается это благодаря обладанию мотора на дизеле высоким КПД.
  2. Экологичность. Дизель является самым экологическим устройством среди двигателей внутреннего сгорания.
  3. Долгий срок эксплуатации. Если сравнивать с моторами, работающими на бензине, то дизельные намного прочнее и надежные. Их работа направлена на работу коммерческого транспорта, оборудования, поэтому они просто обязаны быть долговечными.
  4. Неприхотливость. В конструкции мотора отсутствует система зажигания, которой свойственно выходит из строя чаще, нежели хотелось бы.
  5. Звук двигателя. Если автомобиль немец и имеет турбодизель, то работа мотора может доставить только позитивные эмоции.
  6. Высокая мощность и хорошая тяга на небольших оборотах.
  7. Невысокая стоимостьтоплива.
  8. Отсутствие проводов и тумблеров.
    1. Стоимость мотора. Для запуска дизельного мотора требуется аккумулятор большого объема, следовательно, его стоимость будет высокой.
    2. Чувствительность к морозам. При сильном морозе топливо подмерзает и не всегда удается запустить двигатель или он долго нагревается до рабочей температуры.
    3. Требуется частая смена масла и, как правило, высокого качества.
    4. Не переносит высоких оборотов, также высокой скорости.
    5. Сложный ремонт ТНВД.
    6. Прихотливый к топливу. Из-за сложной конструкции топливной системы мотор чувствителен к качеству соляры.
    7. Дорогие запчасти и само обслуживание такого оборудования.


    Минусы дизельных двигателей

    Как и любое устройство мотор на дизеле имеет ряд недостатков:

    Таким образом, исходя из положительных и отрицательныхсторон дизельного двигателя можно сделать покупку руководствуясь назначением приобретаемого автотранспорта. Когда идет речь об автомобилях для путешествия, перевозки, то тут лучшеостановится на выборе двигателя на дизеле. Он со временем окупит расходы на топливо благодаря его невысокому потреблению. Если же вы покупаете машину для перемещения по городу, то тут целесообразнее бензиновый мотор. Купить дизтопливо оптом для ваших нужд можно в компании "НефтеГазЛогистика"


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