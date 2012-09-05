Стоимость мотора. Для запуска дизельного мотора требуется аккумулятор большого объема, следовательно, его стоимость будет высокой. Чувствительность к морозам. При сильном морозе топливо подмерзает и не всегда удается запустить двигатель или он долго нагревается до рабочей температуры. Требуется частая смена масла и, как правило, высокого качества. Не переносит высоких оборотов, также высокой скорости. Сложный ремонт ТНВД. Прихотливый к топливу. Из-за сложной конструкции топливной системы мотор чувствителен к качеству соляры. Дорогие запчасти и само обслуживание такого оборудования.





Минусы дизельных двигателей

Как и любое устройство мотор на дизеле имеет ряд недостатков:

Таким образом, исходя из положительных и отрицательныхсторон дизельного двигателя можно сделать покупку руководствуясь назначением приобретаемого автотранспорта. Когда идет речь об автомобилях для путешествия, перевозки, то тут лучшеостановится на выборе двигателя на дизеле. Он со временем окупит расходы на топливо благодаря его невысокому потреблению. Если же вы покупаете машину для перемещения по городу, то тут целесообразнее бензиновый мотор. Купить дизтопливо оптом для ваших нужд можно в компании "НефтеГазЛогистика"