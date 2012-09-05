Современные женщины особое внимание уделяют выбору качественной одежды для обновления собственных гардеробов. Однако найти такие изделия - задача не из легких, особенно для дам с плюс сайзом. Наш онлайн-магазин дамской одежды предлагает оригинальные недорогие женские туники, которые предназначены для женщин, имеющих большие размеры. Такие туники являются удлиненными блузами, позволяющими создавать разнообразные образы. Здесь вы сможете приобрести деловые модели туник, позволяющие создать строгий образ, подходящий под офисный стиль или же походный, который необходим в путешествиях.



Отличительной чертой наших туник считается их стройный вид, позволяя обладательницам выглядеть тоньше, даже если они полнее обычного. Здесь дамы смогут подобрать для себя модели различной размерной линейки, начиная с сорок четвертого, заканчивая семидесятым размером. Поэтому модницы с большими размерами легко найдут в онлайн-каталоге подходящие туники, которые идеально подойдут и позволят создать им оригинальные образы. Особо следует выделить разнообразие цветового исполнения и узоров, украшающих данные изделия.



Для милых дам - это онлайн-магазин дамской одежды, предоставляющий заинтересованным покупательницам уникальные, элегантные образцы разнообразной дамской одежды. Приобретение таких изделий возможно в онлайн-режиме, также как и их выбор. После оформления онлайн-заказа, модницы смогут воспользоваться абсолютно бесплатной и оперативной доставкой в большинстве из регионов. Однако сумма заказа не должна быть меньше трех тыс. пятисот руб. Если же стоимость заказа будет ниже, доставка обойдется заказчицам в двести пятьдесят руб. Необходимо отметить, что мы предлагаем также и услугу примерки выбранных покупательницами моделей.



Наш онлайн-магазин также предлагает самовывоз приобретенного вами товара. В каждом из регионов страны мы имеем пункты, которые принадлежат нашему партнеру СДЭК. С этих пунктов любая желающая сможет самостоятельно забрать заказанные изделия. Здесь же можно воспользоваться услугой примерки. Если после приобретения изделий, по какой-либо причине они вам не подойдут, мы предлагаем оформление возврата потраченной суммы. Для этого достаточно выполнение некоторых формальностей. Возвратить сумму покупательницы сумеют в течении пары недель после оформления онлайн-покупки. Любые представленные тут в нашем онлайн-магазине изделия отвечают высочайшим стандартам качества.

