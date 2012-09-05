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Плавность трассы
26 Июля 2019
Теги: авто

Плавность трассы с точки зрения постоянства скоростей движения, иногда называемая «динамической плавностью трассы», обеспечивается достаточно просто. Удачность сочетания смежных, элементов трассы в отношении обеспечиваемых скоростей движения можно проверить на основе графиков скоростей, определенных на ЭВМ расчетными методами.

Для оценки относительной опасности возникновения дорожно- транспортных происшествий при различных сочетаниях плана № профиля можно использовать разработанные автором методы построения графиков коэффициента аварийности и коэффициента безопасности.

Наиболее сложно установить критерии плавного сочетания отдельных элементов трассы дороги между собой с точки зрения зрительного и эмоционального восприятия водителями дорожных условий. В этом случае играет роль субъективность оценки. Один и тог же поворот одному водителю может казаться плавным, другому крутым. В этом случае при нормировании требований плавности дороги мы сталкиваемся с проблемой обеспечения удобства для подавляющего большинства водителей и, следовательно, с невозможностью удовлетворить пожелания абсолютно всех пользующихся дорогой.

Для накопления данных о том, какие повороты дороги можно считать плавными, полезной оказывается оценка большим числом, людей, умеющих управлять автомобилями, набора фотографий или Перспективных изображений различных участков дороги. Такая работа, проведенная канд. техн. наук П. Я. Дзеннсом, показала достаточно хорошее совпадение оценок большинства испытуемых.

 


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