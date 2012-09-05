Поначалу у нас возникло опасение, что подвеска не обеспечит достаточной плавности хода — и дальние поездки на этой машине будут утомительны. Слава Богу, мы ошиблись. Здесь обеспечено редкое сочетание спортивного характера управляемости и вполне приемлемой плавности хода.Даже на наших дорогах машина не утомляла большими вертикальными ускорениями на бесконечных «волнах» или резкими ударами на выбоинах.

В машине предусмотрено переключение режимов работы подвески — «спортивный» и «туристический». Езда в «спортивном» режиме подвески породила ощущение, что увеличилась жесткость и несколько уменьшился ход подвески. Но это не привело к неприятным ощущениям; машина стала лишь более «подробно» повторять дорожные неровности.

О прекрасной конструкторской проработке говорит и практически полное отсутствие вибраций в салоне. То же можно сказать и о шумности; лишь мягкий тихий бас мощного мотора, но, право, эту песню надо слышать.

Несколько слов об обзорности. В целом фронтальная и боковая обзорность удовлетворила, за исключением того, что в крутых левых поворотах слишком навязчиво маячит перед глазами передняя стойка. Не столько мешает, сколько «давит» на водителя низко опущенная верхняя кромка лобового стекла. Хуже дело с задней обзорностью, особенно при движении задним ходом. Слишком мал проем заднего окна, плохо чувствуются габариты машины.