Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Плавность хода автомобиля




Плавность хода автомобиля
23 Января 2017
Теги: авто

Поначалу у нас возникло опасение, что подвеска не обеспечит достаточной плавности хода — и дальние поездки на этой машине будут утомительны. Слава Богу, мы ошиблись. Здесь обеспечено редкое сочетание спортивного характера управляемости и вполне приемлемой плавности хода.Даже на наших дорогах машина не утомляла большими вертикальными ускорениями на бесконечных «волнах» или резкими ударами на выбоинах.

В машине предусмотрено переключение режимов работы подвески — «спортивный» и «туристический». Езда в «спортивном» режиме подвески породила ощущение, что увеличилась жесткость и несколько уменьшился ход подвески. Но это не привело к неприятным ощущениям; машина стала лишь более «подробно» повторять дорожные неровности.

О прекрасной конструкторской проработке говорит и практически полное отсутствие вибраций в салоне. То же можно сказать и о шумности; лишь мягкий тихий бас мощного мотора, но, право, эту песню надо слышать.

Несколько слов об обзорности. В целом фронтальная и боковая обзорность удовлетворила, за исключением того, что в крутых левых поворотах слишком навязчиво маячит перед глазами передняя стойка. Не столько мешает, сколько «давит» на водителя низко опущенная верхняя кромка лобового стекла. Хуже дело с задней обзорностью, особенно при движении задним ходом. Слишком мал проем заднего окна, плохо чувствуются габариты машины.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сигма Моторс - . (+35)
Шестицилиндровый Volvo... - . (+23)
Комфорт в салоне - . (+45)
Автозапчасти Чери... - . (+73)
Чувствуется комфорт... - . (+46)
Черри Тигго FL - . (+107)
Полировка автомобиля... - . (+75)
Goodyear EfficientGrip - . (+80)
Caramba: чистим-блистим... - . (+70)
Быстросъемные соединения... - . (+79)
Элитное такси - . (+108)
Pony, корейская лошадка... - Алина (+54)
Cигнализациz Piranha - . (+66)
Свежий воздух для выхлопного к... - . (+83)
Новости Фордовской «конюшни» (... - . (+49)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке