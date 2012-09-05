Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Пластина через крышку




Пластина через крышку
13 Апреля 2017
Теги: авто

Во фланец запрессованы болты, предназначенные для крепления на них диска ведущего колеса с помощью гаек. Для устранения избыточного давления в полости редуктора в его корпус ввернут сапун, который периодически нужно очищать во избежание течи масла через уплотнительные кольца .

При эксплуатации надо периодически контролировать и регулировать зазоры в парах конических подшипников. Редуктор снимают с моста ведущих колес и проверяют величину осевого смещения валов и оси редуктора.

В подшипниках оси колеса зазоры регулируют так. Снимают крышку, вывертывают болты и помещают между шайбой и торцом оси необходимый набор регулировочных прокладок. После этого завертывают болты и фиксируют их проволокой, продетой в отверстия головок болтов.

В подшипниках вала зазоры устанавливают следующим образом. Освобождают болт от шайбы и вывертывают его. Снимают замковую пластину и, вращая ключом гайку, добиваются необходимого зазора, после чего фиксируют гайку замковой пластиной.

Зазоры в подшипниках вала регулируют постановкой необходимого набора прокладок между фланцем крышки и корпусом редуктора. Места фиксации крышек вала и оси уплотнены резиновыми кольцами.

Бортовые тормоза

В нормальных условиях эксплуатации торможение комбайна осуществляют гидравлической системой привода ходовой части путем регулирования подачи масла гидронасосом этой системы. Для этого пользуются тем же рычагом, расположенным в кабине, что и для регулирования скорости движения комбайна. Бортовые дисковые тормоза  используют либо для подтормаживания отстающего колеса при повороте комбайна, либо для экстренной остановки при выходе из строя гидрообъемного привода ходовой части.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Бортовой тормоз - . (+29)
Японочка - . (+36)
Кабина - . (+23)
Въезд в узкий проезд... - . (+82)
Рекомендации по применению эко... - . (+78)
Бизнес на локальной покраске а... - . (+142)
Колонка стояночного тормоза... - . (+137)
Абсолют Страхование... - . (+133)
Автомобильные приборы... - . (+139)
Бортовой редуктор... - . (+148)
Что нужно знать для правильног... - . (+146)
Рено Сандеро Степвей: преимуще... - . (+169)
Для возврата рычагов фрикциона... - . (+141)
Стабилизация сноса при блокиро... - . (+130)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке