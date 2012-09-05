Во фланец запрессованы болты, предназначенные для крепления на них диска ведущего колеса с помощью гаек. Для устранения избыточного давления в полости редуктора в его корпус ввернут сапун, который периодически нужно очищать во избежание течи масла через уплотнительные кольца .

При эксплуатации надо периодически контролировать и регулировать зазоры в парах конических подшипников. Редуктор снимают с моста ведущих колес и проверяют величину осевого смещения валов и оси редуктора.

В подшипниках оси колеса зазоры регулируют так. Снимают крышку, вывертывают болты и помещают между шайбой и торцом оси необходимый набор регулировочных прокладок. После этого завертывают болты и фиксируют их проволокой, продетой в отверстия головок болтов.

В подшипниках вала зазоры устанавливают следующим образом. Освобождают болт от шайбы и вывертывают его. Снимают замковую пластину и, вращая ключом гайку, добиваются необходимого зазора, после чего фиксируют гайку замковой пластиной.

Зазоры в подшипниках вала регулируют постановкой необходимого набора прокладок между фланцем крышки и корпусом редуктора. Места фиксации крышек вала и оси уплотнены резиновыми кольцами.

Бортовые тормоза

В нормальных условиях эксплуатации торможение комбайна осуществляют гидравлической системой привода ходовой части путем регулирования подачи масла гидронасосом этой системы. Для этого пользуются тем же рычагом, расположенным в кабине, что и для регулирования скорости движения комбайна. Бортовые дисковые тормоза используют либо для подтормаживания отстающего колеса при повороте комбайна, либо для экстренной остановки при выходе из строя гидрообъемного привода ходовой части.