«Сегодняшние испытания, — говорит руководитель исследований концерна «Volkswagen» по преобразованию энергии Вольфганг Штайгер, — лишь часть совместной программы двух предприятий по развитию новых антотехнологий и видов топлива, рассчитанной на годы вперед. На втором этапе исходным материалом для их синтеза, к примеру, могли бы стать различные биомассы. Наконец все это только первый шаг на пути к оснащению в скором будущем наших автомобилей водородными топливными элементами...» Ответственным за конструирование гоночного кузова был назначен Отто Сейдан.

Совершенно случайно мне удалось познакомиться с одним из создателей загадочного болида — господином Вольфгангом Бейером. Он поведал мне столько невероятных вещей, что я даже написал директору английского музея письмо, приложив к нему фотографию «Сокола-650». Я спросил: «Почему автомобиль из вашей экспозиции был в СССР?» И директор ответил, что считает свой экспонат самым настоящим Auto Union Type Е 1940-1941 годов.

Подогреватель

Историки фирмы «Audi AG» отрицают сам факт создания когда-либо в прежние времена гоночного Auto Union с обозначением Туре Е. Хорошо, но второй точно такой же автомобиль стоит в музее Дрездена, то есть на территории бывшей ГДР! Я попробовал выяснить у них. Нотам говорят про эту машину с явной неохотой. Ну, сделали и сделали. Призов она не брала... Хотите быстро и выгодно продать автомобиль? Скупка авто в Перми – это то что вам нужно. Специалисты компании Автоскупка выполнят оценку и подготовят все необходимые документы.

Зато за сотрудников дрезденского музея рассказывает видный советский автомобильный историк Лев Михайлович Шугуров. В своей книге «Автомобили в России и СССР» он изложил следующую версию: «...на территории Германии (в 1945 году — прим.ред.) в рамках советско-германского акционерного общества «Автовело» начало функционировать научно-техническое бюро автостроения (НТБА). Там под руководством В.Г.Мышкина работали немецкие специалисты. преимущественно из фирмы «Ауто-Унион». Перед ними была поставлена задача создать гоночный автомобиль мирового класса на базе опыта, накопленного при работе с машинами типа «Гран- При» в период с 1934 по 1939 год.

НТБА... в начале 1952 года закончило постройку первого образца гоночного автомобиля «Сокол- 650»... Его испытания начались в апреле, а летом 1952-го он дебютировал на первенстве Москвы. Старт этот оказался неудачным — автомобиль был плохо отрегулирован и гонку не закончил. В дальнейшем его ни разу не выставляли на соревнования, и он впоследствии стал экспонатом Дрезденского музея транспорта».