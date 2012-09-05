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Планы испытаний
1 Апреля 2020
Теги: авто

Обработка данных. В разделе дается статистический план испытаний и приводятся его основные статистические параметры. Кроме того, приводятся исходные данные, на основании которых выбирается предлагаемый план испытаний. К исходным данным может быть отнесено число испытуемых образцов, степень риска поставщика и потребителя, доверительные вероятности, приемочные и браковочные значения контролируемых показателей надежности.

При использовании прямых методов альтернативного контроля приводятся расчеты и данные, связывающие заданные (контролируемые) показатели надежности и доверительные вероятности с числом испытуемых образцов. В необходимых случаях (при недостаточном числе образцов) используют дополнительную информацию, которая также представляется в данном разделе методики.

При использовании методов последовательных испытаний указываются все статистические параметры выбранного плана испытаний, а также рассчитанные и построенные по ним кривые последовательных испытаний, обязательно в масштабе эксплуатационного и приведенного к нему эквивалентного времени с одновременным указанием реального времени испытаний.

В зависимости от выбранного плана испытаний даются указания по обработке данных, в результате которой получаются искомые значения контролируемых показателей надежности. Если указания строго соответствуют стандартным, то достаточно точной ссылки на соответствующий нормативный-документ. В противном случае соответствующий математический аппарат, рекомендованный для обработки данных и определения искомых показателей надежности, приводится полностью. Особое внимание уделяется достоверности получаемых результатов (степеням риска, доверительным интервалам, доверительным вероятностям), имеющей место для фактического объема конкретных испытаний.

В разделе приводятся формы первичных документов регистрации всех данных испытаний, подлежащих последующей статистической обработке и анализу.

Основные средства испытаний. Испытательные установки. В разделе перечисляются основные элементы испытательной установки с указанием основных технических параметров каждого из них с обязательной ссылкой на нормативно-техническую или конструкторскую документацию, регламентирующую эти параметры.


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