Чистая питьевая жидкость – это именно то благо, без которого не может прожить ни один человек. Задумывались ли Вы о том, какую воду Вы пьёте и насколько она безопасна для здоровья? Жителям Киева приходится несладко: по самым оптимистичным подсчётам, до 70% жидкости из трубопроводной сети непригодно для пищевого использования. В лучшем случае такую жидкость можно применять для бытовых нужд: мыть полы, посуду, стирать.
Откуда поступает вода?
Водозабор в Киеве происходит в нескольких районах, расположенных в стратегически важных местах. Это Днепровский, Деснянский и артезианский: соответственно, по названиям рек и по способу извлечения. Третий – наиболее безопасный, так как жидкость добывается из-под земли. А что касается воды из Днепра и Десны, то она извлекается открытым способом, а затем – обеззараживается и фильтруется.
В определенные периоды года в реки поступает повышенное количество вредных и отравляющих веществ. Весной паводок смывает сюда пестициды, которые трудно определить (у многих нет запаха). Летом качество жидкости портится из-за большого количества отдыхающих. Лишь зимой водозабор в реках Десны и Днепра относительно безопасен.
Можно ли пить воду в Киеве из-под крана?
Качество и состав жидкости в трубопроводе сильно зависит от района. В старых кварталах, где износ систем высокий, в воде – повышенное содержание солей, она может быть ржавой. В новых районах, напротив, качество жидкости выше. Кроме того, качество зависит от водозабора: иными словами, откуда поступает исходное сырьё. Следует отметить, что проблемы с содержанием встречаются повсеместно и на протяжении нескольких лет.
Так, забор из реки Остер представляет реальную опасность для жителей города. Дело в том, что водохранилище нелегально сливают химикаты промышленные предприятия. Отфильтровать такие примеси на мощностях, используемых «Киевводоканалом», невозможно. А домашние установки не обеспечивают должный уровень безопасности.
Как пить воду и остаться здоровым?
Есть лишь один шанс избежать возможных неприятностей, связанных с некачественной жидкостью. Необходимо купить воду в офис и домой в больших бутылях: это выгодно и доступно. Такую жидкость можно использовать и для питья, и для приготовления пищи. Мыться ею – безусловно, роскошь, потому что конечная стоимость окажется слишком высокой. Но определенные гигиенические процедуры (например, протирание лица) выполнять можно.
Доставка воды в Киеве осуществляется на любые объекты:
- Дома, коттеджи. Вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи, напитков, поэтому к её качеству следует отнестись самым серьёзным образом.
- Офисы, промышленные здания. На работе человек проводит ежедневно 8-10 часов своего времени, в течение которого нужно выпить литр-полтора воды. Только так можно сохранить своё здоровье.
- Детские сады и школы. Недопустимо поить ребёнка водой из-под крана, так как это негигиенично и опасно для здоровья. Важно привить детям привычку выпивать несколько стаканов чистой жидкости ежедневно.
- Спортивные залы. При выполнении физических упражнений организму требуется значительно больше воды. Восполнить её дефицит также необходимо после посещения сауны.
- Общественные здания. Поликлиники, бутики, салоны, учреждения – все эти объекты нуждаются в чистой питьевой жидкости.
Чем опасна вода из-под крана?
Разумеется, за качеством водозабора следят, а в истории Киева не было массовых отравлений. Но это не значит, что вода из-под крана полностью безопасна. У пожилых людей, которые всё время проводят в городе, отмечается образование уратных камней в почках. Они образуются при использовании воды с повышенным содержанием солей. Это в большей степени опасно для мужчин старше 40 лет.
Но и женщинам не стоит расслабляться: увеличенное содержание тяжёлых металлов приводит к их накоплению в организме. А дальше – выпадают волосы, ломаются ногти, темнеют зубы. Естественно, процесс растягивается на годы, но те, кто начинает пить чистую воду, почувствуют разницу сразу.