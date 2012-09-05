Чистая питьевая жидкость – это именно то благо, без которого не может прожить ни один человек. Задумывались ли Вы о том, какую воду Вы пьёте и насколько она безопасна для здоровья? Жителям Киева приходится несладко: по самым оптимистичным подсчётам, до 70% жидкости из трубопроводной сети непригодно для пищевого использования. В лучшем случае такую жидкость можно применять для бытовых нужд: мыть полы, посуду, стирать.





Откуда поступает вода?

Водозабор в Киеве происходит в нескольких районах, расположенных в стратегически важных местах. Это Днепровский, Деснянский и артезианский: соответственно, по названиям рек и по способу извлечения. Третий – наиболее безопасный, так как жидкость добывается из-под земли. А что касается воды из Днепра и Десны, то она извлекается открытым способом, а затем – обеззараживается и фильтруется.

В определенные периоды года в реки поступает повышенное количество вредных и отравляющих веществ. Весной паводок смывает сюда пестициды, которые трудно определить (у многих нет запаха). Летом качество жидкости портится из-за большого количества отдыхающих. Лишь зимой водозабор в реках Десны и Днепра относительно безопасен.





Можно ли пить воду в Киеве из-под крана?

Качество и состав жидкости в трубопроводе сильно зависит от района. В старых кварталах, где износ систем высокий, в воде – повышенное содержание солей, она может быть ржавой. В новых районах, напротив, качество жидкости выше. Кроме того, качество зависит от водозабора: иными словами, откуда поступает исходное сырьё. Следует отметить, что проблемы с содержанием встречаются повсеместно и на протяжении нескольких лет.

Так, забор из реки Остер представляет реальную опасность для жителей города. Дело в том, что водохранилище нелегально сливают химикаты промышленные предприятия. Отфильтровать такие примеси на мощностях, используемых «Киевводоканалом», невозможно. А домашние установки не обеспечивают должный уровень безопасности.





Как пить воду и остаться здоровым?

Есть лишь один шанс избежать возможных неприятностей, связанных с некачественной жидкостью. Необходимо купить воду в офис и домой в больших бутылях: это выгодно и доступно. Такую жидкость можно использовать и для питья, и для приготовления пищи. Мыться ею – безусловно, роскошь, потому что конечная стоимость окажется слишком высокой. Но определенные гигиенические процедуры (например, протирание лица) выполнять можно.

Доставка воды в Киеве осуществляется на любые объекты:

Дома, коттеджи. Вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи, напитков, поэтому к её качеству следует отнестись самым серьёзным образом. Офисы, промышленные здания. На работе человек проводит ежедневно 8-10 часов своего времени, в течение которого нужно выпить литр-полтора воды. Только так можно сохранить своё здоровье. Детские сады и школы. Недопустимо поить ребёнка водой из-под крана, так как это негигиенично и опасно для здоровья. Важно привить детям привычку выпивать несколько стаканов чистой жидкости ежедневно. Спортивные залы. При выполнении физических упражнений организму требуется значительно больше воды. Восполнить её дефицит также необходимо после посещения сауны. Общественные здания. Поликлиники, бутики, салоны, учреждения – все эти объекты нуждаются в чистой питьевой жидкости.

Чем опасна вода из-под крана?

Разумеется, за качеством водозабора следят, а в истории Киева не было массовых отравлений. Но это не значит, что вода из-под крана полностью безопасна. У пожилых людей, которые всё время проводят в городе, отмечается образование уратных камней в почках. Они образуются при использовании воды с повышенным содержанием солей. Это в большей степени опасно для мужчин старше 40 лет.

Но и женщинам не стоит расслабляться: увеличенное содержание тяжёлых металлов приводит к их накоплению в организме. А дальше – выпадают волосы, ломаются ногти, темнеют зубы. Естественно, процесс растягивается на годы, но те, кто начинает пить чистую воду, почувствуют разницу сразу.