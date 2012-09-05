Pin Up казино – это отечественная платформа, которая предоставляет свои услуги на сайте и имеет два направления – спорт и игры. При посещении казино Пин Ап можно оценить механику разделов, большой ассортимент игровых слотов и широкую игровую линию. Естественно, площадка отличается от остальных конкурентов, но давайте подробно разберем, что именно привлекает игроков в Пин ап.





Вендеры и эксклюзивы

Многие игроки Пин Ап казино выбирают данную платформу из-за сотрудничества Pinup с мировыми разработчиками игр. К преимуществам лидеров-вендеров можно отнести:

● Качественные игры и лицензией;

● Регулярное обновление версий продуктов и добавление новых;

● Pin up игровые автоматы с большим доходом;

● Оптимизация слотов под смартфоны.

Почти все игры в Пин Ап казино онлайн имеют демоверсию, с помощью которой игрок может попробовать выбранный им игровой автомат. Демонстративная версия позволяет ознакомиться с механикой и правилами, изучить комбинации и определить процент их выпадения.

Pin Up официальный сайт сотрудничает с такими дилерами как: Igrosoft, Amatic, Microgaming, Push Gaming и с десяткам других дилеров. Несмотря на то, что на сайте находится очень много игр от американских разработчиков, казино Пин Ап также предлагает поиграть на отечественных слотах. На сайте также присутствует много азартных игр от российских дилеров.

Самыми популярными и доходными игровыми автоматами являются эксклюзивные игры, которые находятся только в самых популярных игровых клубах:

● Wild Shark;

● Hot Soccer;

● Book Of Aztec;

● Hot Fruits 100;

● Lucky Jocker.

На каком месте в рейтинге расположено казино Pinap в 2022 году

В отечественных и зарубежный рейтингах, в числе первых, можно заметить Пин Ап казино. Платформа находится в ТОП 20 мировых лидеров, и в ТОП 3 в России. Для сравнения Пин ап, можно взять такие же популярные игровые клубы:

Пин-Ап – бонус при регистрации 25000 RUB. Каждый игрок получает 100% бонус при первом депозите. Минимальный депозит – 2000 RUB. Основные игры – Jackpots Live, Dealer Lotto, Video Poker, Slots, Roulette; Бетвинер – бонус при регистрации – 50$. 100% бонус на первый депозит. Минимальный депозит – 50$. Основные игры – Jackpots Live, Dealer Lotto, Video Poker; 1Win – Бонус €1500. Минимальный депозит €10. Основные игры – Video Poker, Dealer Lotto, Loyalty Program.

Кроме этого, в казино Пин Ап есть мобильное приложение, доступное для любой операционной системы. Файлы для скачивания можно найти на официальном сайте портала.

Надежность казино Pin-Up 856

Пинап казино официальное не хочет терять свою репутацию, поэтому следит за каждым игроков, который регистрируется на сайте. При регистрации пользователь должен предоставить личные данные, которые вскоре сравниваются с паспортными данными. Верификация – процедура, которую обязательно нужно сделать перед выводом денег. Чтобы избежать мошенничества, компания проверяет информацию о зарегистрированных пользователях. Эта информация зашифрована SSL-системой, поэтому казино сохраняет конфиденциальность личных данных.