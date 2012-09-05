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Пилотские рубашки
20 Июня 2018
Теги: рубашки

Современные пилотские рубашки, которые представлены в соответствующей категории нашего онлайн-магазина являются обязательной частью гардероба. Поэтому требования, предъявленные к ним достаточно специфичны. Кроме удобства, такие изделия должны отличаться практичностью, чтобы способствовать максимально эффективному выполнению пилотами служебных обязательств. Высокие технологические характеристики материала, а также качество кроя должны идеально сочетаться с эстетически привлекательным внешним видом данной одежды. Поэтому мы подобрали варианты дамских или же мужских форменных рубашек, полностью соответствующие заявленным выше требованиям.

Открывая категорию пилотских рубашек http://crew-shop.com.ua/odezhda/shirts, вы сможете найти оригинальные изделия, которые отличаются особыми характеристиками. Благодаря специально подобранным материалам такие рубашки фактически не мнутся. Кроме этого ткань удерживает комфортную для тела температуру как в летний, также и в зимний сезон. Внутренняя часть воротника имеет сетчатую мягкую полосу материи, отвечающую за впитывание пота. Вместе с этим она не мешает природной вентиляции кожных покровов. Высочайшее качество пошива исключает наличие брака или же иных повреждений готовых изделий.

Швы представленных у нас пилотских рубашек отличаются также безупречной отделкой швов. А фурнитура использована только качественная. Дизайнеры продумали практически каждую деталь, оптимизировали длину погонов, подготовили специальные уплотненные места для значков, а карманы отличаются своей вместительностью и быстрым доступом к содержимому. Пилотские рубашки являются не только деталью профессионального, а еще и персонального имиджа. Поэтому они должны соответствовать особенностям телосложения каждого пилота.

Наш онлайн-магазин предлагает заинтересованным заказчикам разнообразную комплектацию пилотских рубашек. Здесь можно найти модели классического, зауженного или же свободного кроя. Любая выбранная вами форменная пилотская рубашка отличается удобством носки, не стесняющей движения. А благодаря их оптимальной длине, не придется постоянно заправлять в брюки. Женские образцы пилотских рубашек обязательно порадуют своих обладательниц. Наряду с вышеперечисленными положительными характеристиками, они подчеркивают дамскую фигуру. Материал пошива таких изделий имеет особый технологический состав. Поэтому выглядят такие рубашки белее и тоньше по сравнению с мужскими моделями.

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тут были комменты. RIP!






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