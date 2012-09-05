Современные пилотские рубашки, которые представлены в соответствующей категории нашего онлайн-магазина являются обязательной частью гардероба. Поэтому требования, предъявленные к ним достаточно специфичны. Кроме удобства, такие изделия должны отличаться практичностью, чтобы способствовать максимально эффективному выполнению пилотами служебных обязательств. Высокие технологические характеристики материала, а также качество кроя должны идеально сочетаться с эстетически привлекательным внешним видом данной одежды. Поэтому мы подобрали варианты дамских или же мужских форменных рубашек, полностью соответствующие заявленным выше требованиям.



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Швы представленных у нас пилотских рубашек отличаются также безупречной отделкой швов. А фурнитура использована только качественная. Дизайнеры продумали практически каждую деталь, оптимизировали длину погонов, подготовили специальные уплотненные места для значков, а карманы отличаются своей вместительностью и быстрым доступом к содержимому. Пилотские рубашки являются не только деталью профессионального, а еще и персонального имиджа. Поэтому они должны соответствовать особенностям телосложения каждого пилота.



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