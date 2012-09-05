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Пикап на завтра?
22 Августа 2018
Теги: авто

Нет, конечно. Американцы — публика практичная, им пикапы нужны для перевозки мелких грузов, а не для того, чтоб сотрясать окрестности ревом динамиков общей мощностью в две с половиной тысячи ватт. В Калифорнии, конечно, могут найтись сумасброды, для которых само- движущийся «jukebox» о четырех колесах — самое то; но не ставить же машину ради этой горстки на конвейер?! Пусть сами себе ее сделают из нормального пикапа, — вон запчастей вокруг навалом, и гидроподъемников, и автомобильных магнитол, и чего хочешь; накупи всякой всячины и дуй до горы... А данный экземпляр — всего лишь выставочный экспонат и, одновременно, иллюстрация того, что даже у очень серьезных специалистов очень серьезной фирмы Ford где-то глубоко в душе сидит такая ма-а- ленькая сумасшедшинка, которая порой вырывается наружу... и ТАКОЕ вытворяет!

Среди машин этого типа, скудно представленных на нашем рынке, заметное явление — автомобили чешской фирмы A VIA. С одним из них, принадлежащим представительству фирмы в Москве, нам удалось познакомиться поближе.

По техническому состоянию обследуемый автомобиль находился, как говорят, в самом соку: пробег чуть больше 6000 км, все рабочие системы проверены и должным образом отрегулированы. Загрузка была полной, то есть общая масса нашего фургона составила 4300 кг.


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тут были комменты. RIP!






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