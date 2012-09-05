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Пежо Speedfight 2
10 Декабря 2018
Теги: авто

После довольно долгой езды на бэушных «Хондах Оіо» в начале сезона- 2001 мы приобрели 50-кубовые «Пежо Speedfight2» - стандартный и в исполнении «Х-Race». Отличия второго - яркая раскраска, хромированные накладки полика, спойлер позади сиденья и «продвинутые» шины «Хаткинсон». Дизайн «специсполнения», бесспорно, делает скутер более броским. Но и «стандарт» неотразим: «косые» фары, решетка радиатора, литые диски - все это украшает «Спидфайт-2». Машины смотрятся свежо и стильно (в автомотомоде нынче настала эпоха «NewEdge», а «Пежо» сработан именно в его духе). На всякие «джоги» и «сепии», желанные еще вчера, теперь мы смотрим свысока.

Но то внешнее. Стоило залезть под облицовку, когда устанавливали сигнализацию, то создалось впечатление, что персонал завода во Франции проходил стажировку в России на печально известном заводе «Москвич». Многочисленные недокрученные винты-гайки и грубая проводка - только цветочки. На «Икс-рэйсе» трубочка перелива у горловины бензобака вместо того, чтобы вывести ее за борт, аккуратно скручена и заканчивалась у высоковольтной катушки зажигания. Это же провокация - бабахнуть может за милую душу!

На «стандарте» была замечена протечка через сливное отверстие в заднем редукторе - оказалось, что не до конца закручен винт. Впоследствии сюрпризы принесли сальник главного тормозного цилиндра заднего тормоза (на одном аппарате)и передний амортизатор (это заводской брак на другой машине). На «японцах» такого не встретишь.

                                                             

 


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тут были комменты. RIP!






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