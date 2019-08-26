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Peugeot серия 605
24 Ноября 2019
Теги: авто

Peugeot-605 не смог достичь популярности даже у себя на родине. Очередная попытка пробиться в класс “люксовых” автомобилей будет предпринята в 1998 году, с появлением нового поколения больших РеидеоЕ. Поэтому на модернизацию современной модели не тратятся огромные суммы. Тем не менее новый \/-образный 6-цилиндровый двигатель рабочим объемом 3,0 л предназначен не только для серии "406”, но и для “605”. На большом Реидео1 он заменил старые силовые агрегаты аналогичного типа мощностью 167 и 200 л.с., которые производились с середины 70-х годов. Фирма предлагает и два 4-цилиндровых двигателя мощностью 132 и 147 л.с. (с турбонаддувом), а также два дизеля (с турбонаддувом) мощностью 109 и 129 л.с. 

Двигатель и расположенная с ним в ряд механическая 5-ступенчатая коробка передач размещены поперечно перед ведущей осью с наклоном в 30° назад. В трансмиссии применен конический дифференциал со стальными коваными шестернями и полуосями неравной длины. Сцепление однодисковое сухое с тросовым приводом и автоматической регулировкой. Все модели серии “605” имеют систему электронной регулировки степени жесткости амартизаторов подвески. Система постоянно действует на каждый из четырех амортизаторов в соответствии с сигналами датчиков (скорости и угла поворота рулевого колеса, давления в тормозной системе, скорости автомобиля) и обеспечивает или более жесткую (спортивный режим), или более мягкую работу (комфортный режим).

Просторный салон, богатое серин нос оборудование, комфортабельная подвеска, экономичные дизельные двигатели.

Шестицилиндровые двигатели с высоким расходом топлива, затруднительное переключение передач, качество отделки не соответствует классу автомобиля.


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