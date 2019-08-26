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Peugeot серия 406
24 Ноября 2019
Теги: авто

Автомобиль Peugeot 406 , дебютировавший в 1995 году, быстро завоевал признание во многих европейских странах. Солидный внешний вид, высокая пассивная безопасность, богатая серийная комплектация (АБС, гидропривод руля, электрические стеклоподъемники, центральная блокировка дверных замков) - вот что привлекает покупателей. Фирма Peugeot поддерживает интерес, проводя так называемую политику “малых шагов". В начале 1996 года в программу были включены бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л и два дизеля с турбонаддувом “1,901” (90 л.с.) и “2.1 ОТ” (109 л.с.). 

В июле этого года на автомобилях серии появился бензиновый 4-цилиндровый 2.0-литровый мотор с турбонаддувом, известный по моделям “605” и “806”. Перед установкой на 406-ю серию этот силовой агрегат был модернизирован. Осенью Peugeot добавит другой беспроигрышный вариант: разработанный совместно с СКгоеп двигатель У6 рабочим объемом 3.0 л мощностью 190 л.с. У французской фирмы готова еще одна новинка - модель “406” с кузовом “универсал”, которая заменит старый Peugeot-405 Break. Новый грузопассажирский вариант будет шире, выше и длиннее базовой модели. По сравнению со своим предшественником, универсал серии “406” получит более вместительный багажный отсек.

Просторный салон, отличная комфортабельная подвеска, богатая комплектация, экономичные тяговитые двигатели, высокая грузоподъемность.

Несколько завышенные передаточные числа, па некоторых моделях ослабевает действие тормозов при полной нагрузке, сильный нагрев салона от системы отопления.


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