На все случаи жизни

Новый Partner уже приехал в Украину. Увы, без версии «Дерсу Узала», которая нам в ближайшее время не светит. Так же как понравившийся двухлитровый экономичный турбодизель HDi, мощностью 90 «лошадей» со вторым поколением Common Rail (хотя его в скором будущее можно будет заказать). А пока светит нам парочка бензиновых Peugeot Partner Combi-space с двигателями 1,4(75 л.с.) и 1,6 литра (109 л.с.), и 1,9-литровый дизель с отдачей в 70 «лошадей». Смена партнера — дело сугубо личное, но перед тем, как обновлять свой автопарк, стоит определиться с собственным амплуа: развозить ли пиво и новогодние елки, или с ватагой детишек ездить к теще на блины.

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Любопытно, что роль человеческого фактора в дорожно-транспортных происшествиях с годами возрастает, а технического, наоборот, понижается. Сейчас порядка половины аварий происходит по вине водителей.

К безопасности дорожного движения у нас относятся как к важной, но нс первоочередной проблеме. Поэтому и финансируется она по остаточному принципу. Стоит ли удивляться, что на социологические исследования денег просто не остается.