Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Peugeot Partner




Peugeot Partner
1 Августа 2020
Теги: авто

На все случаи жизни

Новый Partner уже приехал в Украину. Увы, без версии «Дерсу Узала», которая нам в ближайшее время не светит. Так же как понравившийся двухлитровый экономичный турбодизель HDi, мощностью 90 «лошадей» со вторым поколением Common Rail (хотя его в скором будущее можно будет заказать). А пока светит нам парочка бензиновых Peugeot Partner Combi-space с двигателями 1,4(75 л.с.) и 1,6 литра (109 л.с.), и 1,9-литровый дизель с отдачей в 70 «лошадей». Смена партнера — дело сугубо личное, но перед тем, как обновлять свой автопарк, стоит определиться с собственным амплуа: развозить ли пиво и новогодние елки, или с ватагой детишек ездить к теще на блины.

Рубрику ведет Антон Фролов

Любопытно, что роль человеческого фактора в дорожно-транспортных происшествиях с годами возрастает, а технического, наоборот, понижается. Сейчас порядка половины аварий происходит по вине водителей.

К безопасности дорожного движения у нас относятся как к важной, но нс первоочередной проблеме. Поэтому и финансируется она по остаточному принципу. Стоит ли удивляться, что на социологические исследования денег просто не остается.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Побочные эффекты... - . (+30)
Экономичность присадок... - . (+42)
Очиститель - . (+40)
Шикарный автомобиль Skoda Fabi... - . (+46)
Hyundai: профилактика полнопри... - . (+86)
Испытания присадок... - . (+70)
Green Travel: автострахование... - . (+73)
Присадки в реальных условиях... - . (+65)
Государственная проблема... - . (+76)
Герой со знакомым лицом... - . (+93)
Компания ТракЕвроОйл... - . (+103)
Ги Фрекелен уходит... - . (+94)
Colin McRae R4 - . (+134)
Первый Гран При Канады... - . (+111)
Тихий герой Монако... - . (+103)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке