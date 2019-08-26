В 1976 году произошло слияние двух французских фирм Citroën и Peugeot. Образованный концерн PSA - крупнейший производитель легковых машин в стране. Фирма Peugeot сегодня предлагает широкую гамму моделей: от компактной “106" до вместительной "806". В 1997 году дебютирует модель “406” с кузовом “универсал”.

Серия 106

Эта серия легковых автомобилей (вместе с семейством "306”) составляет основу всей программы Peugeot. На базе “106” создана и модель Citroën-Saxo. Чтобы уравнять шансы, автомобили “106”, которым уже пять лет, к началу производства Saxo были модернизированы. Кузов получил более плавные очертания, значительно улучшена пассивная безопасность. При обновлении модели большое внимание было уделено повышению комфортабельности. На 3- и 5-дверных “хэтчбеках” серии “106" могут использоваться пять вариантов бензиновых двигателей рабочим объемом от 1.0 до 1,6 л мощностью 45,60,75, 89 и 118 л.с. В программу входит и дизель рабочим объемом 1,5 л мощностью 55 л.с.

Отличная управляемость, эффективные тормоза, точное переключение передач, хорошее качество отделки, экономичный дизельный двигатель.

Тесноватый салон, маленький багажный отсек, высокий уровень шума в салоне, большой радиус поворота.

Серия 205

Автомобили серии “205" выпускаются с 1983 года. В настоящее время они производятся только для внутреннего рынка и таких стран, как Испания, Португалия, Греция. Фирма Peugeot полным ходом ведет разработку преемника хорошо потрудившейся модели.

Серия 306

Чтобы упрочить свои позиции на европейском рынке эта серия получила новую модель - “306 S16".