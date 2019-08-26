Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Peugeot Франция




Peugeot Франция
22 Ноября 2019
Теги: авто

В 1976 году произошло слияние двух французских фирм Citroën и Peugeot. Образованный концерн PSA - крупнейший производитель легковых машин в стране. Фирма Peugeot сегодня предлагает широкую гамму моделей: от компактной “106" до вместительной "806". В 1997 году дебютирует модель “406” с кузовом “универсал”.

Серия 106

Эта серия легковых автомобилей (вместе с семейством "306”) составляет основу всей программы Peugeot. На базе “106” создана и модель Citroën-Saxo. Чтобы уравнять шансы, автомобили “106”, которым уже пять лет, к началу производства Saxo были модернизированы. Кузов получил более плавные очертания, значительно улучшена пассивная безопасность. При обновлении модели большое внимание было уделено повышению комфортабельности. На 3- и 5-дверных “хэтчбеках” серии “106" могут использоваться пять вариантов бензиновых двигателей рабочим объемом от 1.0 до 1,6 л мощностью 45,60,75, 89 и 118 л.с. В программу входит и дизель рабочим объемом 1,5 л мощностью 55 л.с.

Отличная управляемость, эффективные тормоза, точное переключение передач, хорошее качество отделки, экономичный дизельный двигатель.

Тесноватый салон, маленький багажный отсек, высокий уровень шума в салоне, большой радиус поворота.

Серия 205

Автомобили серии “205" выпускаются с 1983 года. В настоящее время они производятся только для внутреннего рынка и таких стран, как Испания, Португалия, Греция. Фирма Peugeot полным ходом ведет разработку преемника хорошо потрудившейся модели.

Серия 306

Чтобы упрочить свои позиции на европейском рынке эта серия получила новую модель - “306 S16".


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Рабочие лошадки - . (+77)
Интернет-магазин Е-запчасти... - . (+92)
Morgan Великобритания... - . (+92)
Запчасти для JCB - . (+100)
Мега Моторс - . (+134)
Mercedes SL-класс - . (+133)
BMW 5 - . (+139)
BMW 7 - . (+129)
BMW 3 - . (+104)
Mercedes-Benz С-класс - . (+103)
Citroën Франция - . (+182)
Модели от Buick - . (+164)
Автомобильные коврики на заказ... - . (+125)
Первый официальный дилерский ц... - . (+122)
Автосалон Altera - самые выгод... - . (+139)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 11 часов назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 20 часов назад
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
Иркутск (путеводитель)... - 23:49, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке