Полиэтилентерефталат (ПЭТ, PET) – термопластик, который часто используется для изготовления продуктовой тары. В нем продают различные напитки с 70-х гг. прошлого века. Он легкий, прочный, имеет химической устойчивостью, не горит и не поддерживает горение, поэтому является безопасным. Из такого пластика делают тару для настоек, вина, пива, дистиллята. При транспортировке она не бьется, в отличие от стеклянной. В интернет-магазине «Alambik» можно купить ПЭТ бутылки разного объема.





Бутылки из ПЭТ: основные преимущества

У материала для пищевой продукции много плюсов:

устойчивость к воздействию спиртов, жиров, щелочей, разбавленных кислот;

прозрачность;

гигиеничность, безопасность;

эстетичность;

высокая ударопрочность;

минимальная гигроскопичность;

низкий коэффициент трения;

удобство использования: тару легко открыть и закрыть;

возможность разлива горячих жидкостей благодаря высокой температуре плавления (250—265 градусов);

сохранение эластичности при температуре до -50 градусов;

небольшой вес: бутылка в 10 раз легче стеклянной емкости такого же объема;

большой ассортимент: изделия бывают разного объема, назначения;

возможность изготовления изделий темно-зеленого, коричневого цвета благодаря добавлению красителей при производстве: такой пластик частично задерживает свет, что позволяет увеличить срок годности напитков;

низкая стоимость.

В интернет-магазине «Alambik» можно заказать ПЭТ бутылки оптом и в розницу. Доставка заказов осуществляется оперативно.

ПЭТ бутылки принимают на вторичную переработку:

Благодаря использованию вторичного сырья стоимость посуды из пластика снижается. Бутылки не попадает на свалку, что позволяет улучшить экологическую обстановку в стране. Известно, что пластик разлагается в естественной среде в среднем 150 лет. При его сжигании выделяются токсичные соединения, которые загрязняют воздух. Его переработка позволяет уменьшить количество отходов. Вторичный ПЭТ по своим функциям ничем не хуже первичного. Во время переработки сырье тщательно очищается от химических загрязнений, поэтому становится безопасным для здоровья.

Долго хранить продукты виноделия в пластике нежелательно, так как он не способен эффективно задерживать кислород, углекислый газ, ультрафиолет. Через несколько месяцев хранения напиток может потерять свой первоначальный вкус.

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