Полиэтилентерефталат (ПЭТ, PET) – термопластик, который часто используется для изготовления продуктовой тары. В нем продают различные напитки с 70-х гг. прошлого века. Он легкий, прочный, имеет химической устойчивостью, не горит и не поддерживает горение, поэтому является безопасным. Из такого пластика делают тару для настоек, вина, пива, дистиллята. При транспортировке она не бьется, в отличие от стеклянной. В интернет-магазине «Alambik» можно купить ПЭТ бутылки разного объема.
Бутылки из ПЭТ: основные преимущества
У материала для пищевой продукции много плюсов:
- устойчивость к воздействию спиртов, жиров, щелочей, разбавленных кислот;
- прозрачность;
- гигиеничность, безопасность;
- эстетичность;
- высокая ударопрочность;
- минимальная гигроскопичность;
- низкий коэффициент трения;
- удобство использования: тару легко открыть и закрыть;
- возможность разлива горячих жидкостей благодаря высокой температуре плавления (250—265 градусов);
- сохранение эластичности при температуре до -50 градусов;
- небольшой вес: бутылка в 10 раз легче стеклянной емкости такого же объема;
- большой ассортимент: изделия бывают разного объема, назначения;
- возможность изготовления изделий темно-зеленого, коричневого цвета благодаря добавлению красителей при производстве: такой пластик частично задерживает свет, что позволяет увеличить срок годности напитков;
- низкая стоимость.
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ПЭТ бутылки принимают на вторичную переработку:
- Благодаря использованию вторичного сырья стоимость посуды из пластика снижается.
- Бутылки не попадает на свалку, что позволяет улучшить экологическую обстановку в стране. Известно, что пластик разлагается в естественной среде в среднем 150 лет. При его сжигании выделяются токсичные соединения, которые загрязняют воздух. Его переработка позволяет уменьшить количество отходов.
- Вторичный ПЭТ по своим функциям ничем не хуже первичного. Во время переработки сырье тщательно очищается от химических загрязнений, поэтому становится безопасным для здоровья.
Долго хранить продукты виноделия в пластике нежелательно, так как он не способен эффективно задерживать кислород, углекислый газ, ультрафиолет. Через несколько месяцев хранения напиток может потерять свой первоначальный вкус.
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