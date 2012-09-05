Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Первый за всю историю фирмы




Первый за всю историю фирмы
6 Февраля 2017
Теги: авто

Первый за всю историю фирмы переднеприводной автомобиль Volvo увидел свет весной 1986 года. Это была двухдверная модель 480 ES с отчетливо выраженным спортивным стилем и — одновременно — с практичной третьей дверью сзади, что делало ее похожей на знаменитую предшественницу 1800 ES. К сожалению, внешне она напоминала не столько Volvo, сколько аналогичного типа японскую модель Honda Accord Aerodeck, — и, хуже того, по качеству сборки тоже была скорее «японской», нежели «шведской». Механизм выдвигания скрытых фар постоянно отказывал, приборы беззастенчиво врали, двигатель на низких оборотах вел себя как-то неуверенно — словом, машина опять попала на рынок «сырой», и вновь ее надо было доводить до ума прямо по ходу дела, отзывая проданные экземпляры для переделок и извиняясь перед потребителями... В конечном счете, затратив десять с лишним миллионов шведских крон, удалось почти все выправить, — но репутация модели оказалась безнадежно испорченной, что торпедировало попытку запустить построенный на ее базе кабриолет; он мог бы стать первым открытым автомобилем марки Volvo за последние тридцать лет, да вот не сложилось. Впрочем, автомобиль выпускается по сей день, и по крайней мере одним значительным преимуществом перед своим знаменитым предшественником 1800 ES он обладает: это преимущество — просторный салон, легко вмещающий четверых. Та, прежняя, модель была строго двухместной. Чтобы защитить кузов автомобиля от воздействия различных негативных факторов, стоит воспользоваться одной из самых востребованных услуг, как защитная полировка автомобиля. С ее помощью образуется полимерный слой, который не пропускает грязь, ржавчину и влагу.

Доработав ходовую часть переднеприводной машины, фирма с 1988 года добавила к двухдверному кузову четырехдверный. Так родилась 400-я серия, состоящая из автомобилей 440,460 и 480. Проницательные журналисты, прознав, что весь этот типажный ряд будут строить в Голландии на бывшем заводе DAF, сразу определили «четверку» как замену «тройке», и фирма Volvo вынуждена была несколько раз это утверждение опровергать. Между гем новые четырех дверки, лишенные печального имиджа своей трехдверной кузины и ее убирающихся (верней, как раз НЕ убирающихся вовремя!) фар, уверенно завоевывали рынок и в конечном счете вытеснили-таки «трехсотую» с завода, заняв ее место в линейке моделей фирмы. Вообще передний привод в Швеции пришелся ко двору, и самая последняя новинка Volvo, модель 850, построена именно но такой схеме.

Сейчас у фирмы Volvo полоса неудач — падает спрос, сокращается производство, закрываются предприятия. Но в будущее шведские автомобилестроители смотрят с оптимизмом, —видимо, есть у них основания полагать, что все в конце концов образуется.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Импорт автомобилей... - . (+48)
Караул, нас защищают!... - . (+34)
По американской моде... - . (+39)
Популярность двухместной модел... - . (+72)
Широкий ассортимент тракторных... - . (+103)
Полуприцепы от ЧМЗАП... - . (+78)
«Старушка» PV 444 - . (+38)
Двухдверный прототип... - . (+79)
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+63)
Проект Amazon - . (+89)
Volvo Sport - . (+65)
Свежая идея - . (+63)
Престижный лимузин... - . (+66)
Выпуск Volvo - . (+51)
Официальный дебют PV444... - . (+50)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке