Первый за всю историю фирмы переднеприводной автомобиль Volvo увидел свет весной 1986 года. Это была двухдверная модель 480 ES с отчетливо выраженным спортивным стилем и — одновременно — с практичной третьей дверью сзади, что делало ее похожей на знаменитую предшественницу 1800 ES. К сожалению, внешне она напоминала не столько Volvo, сколько аналогичного типа японскую модель Honda Accord Aerodeck, — и, хуже того, по качеству сборки тоже была скорее «японской», нежели «шведской». Механизм выдвигания скрытых фар постоянно отказывал, приборы беззастенчиво врали, двигатель на низких оборотах вел себя как-то неуверенно — словом, машина опять попала на рынок «сырой», и вновь ее надо было доводить до ума прямо по ходу дела, отзывая проданные экземпляры для переделок и извиняясь перед потребителями... В конечном счете, затратив десять с лишним миллионов шведских крон, удалось почти все выправить, — но репутация модели оказалась безнадежно испорченной, что торпедировало попытку запустить построенный на ее базе кабриолет; он мог бы стать первым открытым автомобилем марки Volvo за последние тридцать лет, да вот не сложилось. Впрочем, автомобиль выпускается по сей день, и по крайней мере одним значительным преимуществом перед своим знаменитым предшественником 1800 ES он обладает: это преимущество — просторный салон, легко вмещающий четверых. Та, прежняя, модель была строго двухместной. Чтобы защитить кузов автомобиля от воздействия различных негативных факторов, стоит воспользоваться одной из самых востребованных услуг, как защитная полировка автомобиля. С ее помощью образуется полимерный слой, который не пропускает грязь, ржавчину и влагу.

Доработав ходовую часть переднеприводной машины, фирма с 1988 года добавила к двухдверному кузову четырехдверный. Так родилась 400-я серия, состоящая из автомобилей 440,460 и 480. Проницательные журналисты, прознав, что весь этот типажный ряд будут строить в Голландии на бывшем заводе DAF, сразу определили «четверку» как замену «тройке», и фирма Volvo вынуждена была несколько раз это утверждение опровергать. Между гем новые четырех дверки, лишенные печального имиджа своей трехдверной кузины и ее убирающихся (верней, как раз НЕ убирающихся вовремя!) фар, уверенно завоевывали рынок и в конечном счете вытеснили-таки «трехсотую» с завода, заняв ее место в линейке моделей фирмы. Вообще передний привод в Швеции пришелся ко двору, и самая последняя новинка Volvo, модель 850, построена именно но такой схеме.

Сейчас у фирмы Volvo полоса неудач — падает спрос, сокращается производство, закрываются предприятия. Но в будущее шведские автомобилестроители смотрят с оптимизмом, —видимо, есть у них основания полагать, что все в конце концов образуется.